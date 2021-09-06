Чемпионка Открытого чемпионата Франции по теннису Крыжикова возглавила Мугурузу в Нью-Йорке

Нью-Йорк (AP) – Последний Открытый чемпионат США по теннису (местное время):

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1:40 утра

Гарбинье Мугурузе не нравится, как она проиграла Барборе Крийковой на Открытом чемпионате США.

Крейчикова получила медицинский тайм-аут со счетом 6-5 во втором сете, затем взяла время между очками в тай-брейке, который последовал за ее победой со счетом 6-3, 7-6 (4) в четвертом раунде.

После последнего пункта Мугуруза заявила Крижиковой, что она «очень непрофессиональна».

Во время короткой беседы с журналистами Мугуруза спросили об этом.

Ее ответ: «Ну, я думаю, что среди парней вы немного знаете, как вести себя в определенные моменты, да, я не был очень счастлив в конце игры».

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1:15 утра

Чемпионка Открытого чемпионата Франции по теннису Барбора Крийкова направляется в четвертьфинал Открытого чемпионата США во время своего первого выступления в одиночном разряде на корте “Большого шлема” после победы со счетом 6: 3, 7: 6 (4) над двукратным главным чемпионом Гарбини Мугуруза.

Восьмое сеяние Крижикова взяла перерыв, потеряв 6-5 во втором сете после того, как сказала, что хотела бы увидеться с тренером, когда она сказала, что правило стула связано с проблемой диафрагмы. Когда игра возобновилась после перерыва, Крижикова выиграла с разницей в семь очков подряд. Она также расстроила Мугурузу 9-го посева, не торопясь между точками ниже расширения.

Когда все закончилось, Крейчикова осталась в своем кресле, наклонившись, пока, наконец, не вышла с корта, раскачиваясь с некоторой помощью.

Крижикова участвовала в основной сетке одиночного разряда всего на четырех турнирах мира – по два на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции – прежде чем завоевать титул на Ролан Гаррос в июне. Она также выиграла свой третий чемпионат Большого шлема в парном разряде в Париже.

Затем Крейчикова вышла в четвертый раунд в своем первом одиночном выступлении на Уимблдоне в июле, добавив к этому гонку на Флашинг-Медоуз.

25-летняя чешка, вторая посевная Арина Сабаленко, во вторник сыграет за место в полуфинале.

Мугуруза выиграл Открытый чемпионат Франции в 2016 году и Уимблдон в 2017 году, а в прошлом году занял второе место на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Но она ни разу не прошла четвертый раунд из девяти поездок на Открытый чемпионат США.

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22:50

12-й посевной Феликс Аугер-Алиассиме впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, победив Фрэнсиса Тиафо 4-6, 6-2, 7-6 (6), 6-4 с помощью 24 эйсов.

Оже-Алессем не выходил в четвертьфиналы крупных турниров до Уимблдона в июле, за месяц до того, как ему 8 августа исполнился 21 год.

Теперь канадец является самым молодым игроком, достигшим подряд крупных четвертьфиналов с тех пор, как Хуан Мартин дель Потро финишировал третьим в сезоне 2008-09.

Во вторник Аугер-Альяассим встретится с незасеянным 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

Пятидесятый посевной Тиафо, 23-летний американец, проиграл в четвертом раунде на Флашинг Медоуз второй год подряд.

Его лучшим выступлением на крупном турнире стало четвертьфинальное выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2019 года.

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20:45

Карлос Алькарас – самый молодой игрок, вышедший в четвертьфинал US Open с 1963 года.

18-летний испанец дошел до четвертьфинала на Флашинг Медоуз, победив 141-го посева Петера Гойовчика из Германии 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0.

Алькарас также стал самым молодым четвертьфиналистом среди мужчин на любом турнире Большого шлема с тех пор, как Майклу Чангу было 18 лет на Открытом чемпионате Франции в 1990 году.

Гойовчику 32 года.

Матч длился 3 с половиной часа.

Алькарас, сеяный 55, победил в предыдущем матче Стефаноса Циципаса, номер три.

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18:10

Канадский подросток Лейла Фернандес продолжала расстраивать действующую чемпионку Наоми Осаку на US Open, победив другого обладателя титула на Флашинг Медоуз.

Фернандес, 73-кратный посевной, вернулся из партии и потерпел поражение, победив чемпионку US Open 2016 Анжелик Кербер со счетом 4-6, 7-6 (5), 6-2 в четвертом раунде в воскресенье на стадионе Луи Армстронга.

Фернандес – левый игрок, который быстро и как бы перенаправляет удары соперника.

Этот подход очень похож на тот, который использует Kerber для достижения первой позиции в рейтинге и получения трех титулов Большого шлема.

И так же, как в ее победе над Осакой в ​​пятницу вечером, Фернандес выскользнула из первого сета и проиграла во втором, прежде чем все изменилось.

В четвертьфинале Фернандес встретится с пятой посеянной Элиной Свитолиной.

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15:50

Второй посевной Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, победив Дэниела Эванса на стадионе Артура Эша со счетом 6: 3, 6: 4, 6: 3.

Затем Медведев играет Боттика ван де Зандшулпа, третьего игрока без рейтинга, с которым он столкнулся на Флашинг Медоуз. Эванс занял 24 место.

Медведев уже третий год подряд не пропускает сет до четвертьфинала.

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15:35

Квалификационный турнир US Open Бутч ван де Зандшул дошел до четвертьфинала с победой со счетом 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1 над 11-м номером Диего Шварцманом на стадионе Луи Армстронга.

Ван де Зандшулп выиграл 4 часа 20 минут и присоединился к Николя Эскуду (1999) и Жилю Мюллеру (2008) в качестве третьего квалификационного игрока среди мужчин, вышедшего в четвертьфинал на Флашинг Медоуз. Он проиграл первый сет в своих первых трех матчах.

Ван де Зандшулп был участником трио квалификационных турниров US Open, которые впервые вышли в четвертый раунд с тех пор, как в 1982 году турнир начал устанавливать рекорды квалификации. Кроме того, это был первый раз в любом турнире Большого шлема, когда трое мужчин вышли на вторую неделю. Начиная с Открытого чемпионата Франции 1995 года.

Квалифицированный 25-летний голландец уже во втором раунде нокаутировал Каспера Рууда под номером 8.

Это был действительно большой сезон в плей-офф. Россиянин Аслан Карацев был одним из отборочных, когда дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису в этом году.

Шварцман, Друзья с актером Беном Стиллером , проиграл в первом раунде прошлого года на Флашинг Медоуз. 29-летний аргентинец вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 и 2019 годах.

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13:40

Сеянная под пятым номером Элина Свитолина победила двукратную чемпионку турнира Большого шлема Симону Халеп 6-3 6-3 и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Свитолина ни разу не выиграла турниры Большого шлема. Ранее она дважды проигрывала Халепу с 12-м номером в мейджоре.

Бронзовый призер Олимпийских игр Свитолина выступила участницей на Флашинг Медоуз. Ни одна группа не выбыла из турнира.

Наоми Осака и лучшая команда Ash Party, которую в субботу вечером расстроила Шелби Роджерс, вылетели из женской жеребьевки.

Второй посев Арина Сабаленко сыграет свой матч четвертого круга против Элиз Мертенс в воскресенье.

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12:25 вечера

Джек Сок выбыл из мужского парного разряда через день после того, как был вынужден уйти в отставку из-за травмы в одиночном матче против Александра Зверева.

У Сока в начале игры появилась травма паха и голени. Зверев повел 3-6 6-2 6-3 и повел 2-1, когда Соку пришлось уйти.

Сок написал в Instagram, что он сделал «небольшой шаг назад для большого камбэка». «Положительные новости заключаются в том, что я буду готов вернуться снова через несколько недель», – написал Сок в воскресенье.

Сок должен был сыграть с Нилом Скопски в парном матче. Победила команда Доминика Кёпфера и Эмиля Руусувуори.

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11:30 утра

Это еще одна чемпионка US Open Лила Фернандес в своем первом матче после победы над Наоми Осакой. Фернандес встречается с чемпионом 2106 года и 16-м семенем Анжеликой Кербер в четвертом раунде Открытого чемпионата США.

18-летняя Фернандес из Канады стала суперзвездой на Флашинг Медоуз, когда бывшая чемпионка Открытого чемпионата Франции среди юниоров сыграла последние два сета против Осаки и одержала знаменательную победу в своей карьере.

Осака и лучшая партия Ash Party, которую в субботу вечером расстроила Шелби Роджерс, были исключены из женской лотереи. 2-й посевной Арина Сабаленко сыграет свой матч четвертого круга против Элизы Мертенс.

Второй посев мужской Даниэль Медведев играет с Дэниелом Эвансом, а проигравший американец Фрэнсис Тиафо пытается продолжить карьеру, играя под 12-м номером Феликса Аугера-Алиассиме.

Фернандесу и Карлосу Алькарасу всего 18 лет, и они играют по воскресеньям. 3 сеяных Стефанос Циципас был удален Алькарасом за лидерство.

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