Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которой в следующем месяце, скорее всего, запретят защищать свои три титула чемпиона мира подряд, раскритиковала руководителей Международного олимпийского комитета и мировой легкой атлетики и выразила сочувствие своим украинским соперницам в откровенное открытое письмо раздается в четверг.

Ласицкене, вероятно, будет дисквалифицирован с чемпионата мира в Юджине, штат Орегон, из-за Всемирный запрет на легкую атлетику Запрещены все россияне В результате войны страны против Украины.

29-летний спортсмен, который никогда не проигрывал в крупных международных соревнованиях, был одним из немногих россиян, допущенных к международным соревнованиям в последние годы, несмотря на то, что федерация легкой атлетики страны была приостановлена ​​​​из-за затянувшегося допингового скандала в этой стране.

Но в этом году мировая легкая атлетика планирует запретить всех россиян, кроме запоздалого и неожиданного окончания войны на Украине. Вскоре после начала войны Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов.

В открытом письме Ласицкене президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху была подвергнута критике его рекомендация запретить участие российских спортсменов как способ защитить их от возможной негативной реакции на мировых соревнованиях. Она сказала, что удержание россиян от спорта не остановило войну, «наоборот, она породила новую войну вокруг и внутри спорта, которую невозможно сдержать».

«Я не сомневаюсь, что у вас не хватит смелости и достоинства снять санкции с российских спортсменов», — написала она. «Потому что в этом сценарии вы должны признать, что все эти месяцы вы нарушали устав МОК, и что законы международных спортивных федераций превратились из строгих документов в бесполезные бумаги».

«Я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза», — написала Ласицкене, которая последние пять лет была главным конкурентом в прыжках в высоту из Украины.

«Они, их друзья и родственники испытывают то, что не должен чувствовать ни один человек», — сказала она. «Я уверен, что ничего из этого [ever] Это должно было случиться. Никакие аргументы не могут убедить меня изменить эту точку зрения».

На заседаниях МОК в прошлом месяце Бах сказал, что комитет будет следить за ситуацией, но еще не принял решение об участии России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Дилемма, с которой мы сталкиваемся в данный момент времени», — сказал Бах в прошлом месяце, добавив: «Мы не можем выполнить нашу миссию по объединению всего мира в мирном соревновании».

Ласицкен предположил, что пора перестать идентифицировать спортсменов по странам; Мирное собрание наций является сердцевиной олимпийского движения.

«Болельщики влюбляются в спортсменов не из-за их национальности или национальности, а из-за того, что они демонстрируют на соревнованиях», — написала она.