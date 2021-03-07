норвежский язык Йоханнес Хусфлот Клейбо Похоже, он вошел в историю национального спорта – беговых лыж. Через несколько минут он был нокаутирован без медали на коронации чемпионата мира.

Клейбо, 24-летний Феномен, первым пересек финишную черту в финале классического мира на 50 км в Оберстдорфе, Германия, бросив вызов своей родной стране. Эмиль Айверсон И русский Александр Большонов Спринт через два часа, цикл – 10 минут.

Он стал бы вторым человеком, выигравшим спринт и марафон в одних и тех же мирах, присоединившись к своему соотечественнику на пенсии. Питер НортогИ Согласно Gracenote.

Но через несколько минут Клейбо был исключен из игры за фол.

Клайпо сделал неправильный ход, заблокировав Большонова, когда тот обогнал россиянина в начале финала подряд. Их подключение привело к тому, что Большунов, который в то время ехал, сломал лыжную палку. Затем Эверсон обогнал Большунова за серебряную медаль.

Эверсен получил золото, а Большонов – серебряную медаль. Возможно, «Большонов» закончился бы раньше Айверсона, если бы не сломался один из его полюсов.

Ситуация напоминала январский чемпионат мира, когда он позвонил Большонову, пытаясь обогнать финна. Он ударил соперника палкой для конька, схватил его в зоне финиша и был дисквалифицирован. Видео для этого здесь.

Клейбо боролся за свою четвертую золотую медаль в Оберстдорфе после победы как в одиночных, так и в командных гонках и участия Норвегии в эстафете. Клайпо также выиграл все три этих соревнования на Олимпиаде в Пхенчхане и чемпионате мира 2019 года.

Клаебо дебютировал на чемпионате мира на дистанции 50 км.

29-летний Эверсон завоевал свою первую индивидуальную медаль на Олимпийских играх или чемпионатах мира.

Лидер в абсолютном зачете Кубка мира Большонов в возрасте 24 лет выиграл свое серебро на 50 км Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

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