Чемпион мира по тетрису Йонас Нойбауэр скончался в возрасте 39 лет

Изображение предоставлено: Чемпионат мира по классическому тетрису

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Семикратный чемпион мира по классическому тетрису Йонас Нойбауэр умер в возрасте 39 лет из-за «неотложной медицинской помощи». Аккаунт Нойбауэра в Твиттере, В сообщении говорится: «С грустным сердцем мы отправляем ужасную новость о том, что Йонас умер в результате внезапной неотложной медицинской помощи. Он был лучшим на свете. Мы опустошены, переполнены горем, и мы действительно скучаем по нему. Информация, которую нужно отслеживать, когда она станет доступна».официальный Тетрис Twitter Он поделился новостью о смерти Нойбауэра, сказав: «Это огромная потеря во многих отношениях. Йонас Нойбауэр был одним из величайших классических игроков в тетрис всех времен с точки зрения мастерства, духа и доброты. Наши сердца с его семьей и друзьями, а также со всем классическим сообществом тетриса, где мы все оплакиваем его смерть».

В Чемпионат мира по классическому тетрису в Twitter Мы также поделились искренним посланием Newpower, сказав: «Нам так грустно поделиться с нами смертью Джонаса Ньюпауэра, 7-кратного чемпиона CTWC, внезапно 4 января. Мы никогда бы не попросили великого героя, модели и друга. Йонас, мы скучаем по тебе, мы любим тебя и благодарим за вдохновение. Чтобы всегда быть на высоте. Покойся с миром ».

а GoFundMe Он был создан для Нойбауэра и раскрывает больше из его жизни, в том числе юмористический рассказ о том, как опечатка описала его как 60-летнего из Простого в Испании.

«Йонас играл в Твиттере, рассказывая в Твиттере о своей любви к своему новому дому», – говорит GoFundMe. Вскоре испанские горожане начали следовать за ним, радуясь их новому дому. В конце концов, любимый мэр города пригласил его и Хизер в гости, отдав Джонасу нож в город (их очаровательный «Ключ от города»).

Нойбауэр пережил свою жену Хизер Ито, свою мать, Шари Ньюбауэр, своих братьев Джейсона и Джастина и своих шестерых племянников.

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Адам Панкурст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.