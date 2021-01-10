Чемпион мира по тетрису Йонас Нойбауэр скончался в возрасте 39 лет

В Чемпионат мира по классическому тетрису в Twitter Мы также поделились искренним посланием Newpower, сказав: «Нам так грустно поделиться с нами смертью Джонаса Ньюпауэра, 7-кратного чемпиона CTWC, внезапно 4 января. Мы никогда бы не попросили великого героя, модели и друга. Йонас, мы скучаем по тебе, мы любим тебя и благодарим за вдохновение. Чтобы всегда быть на высоте. Покойся с миром ».
а GoFundMe Он был создан для Нойбауэра и раскрывает больше из его жизни, в том числе юмористический рассказ о том, как опечатка описала его как 60-летнего из Простого в Испании.
«Йонас играл в Твиттере, рассказывая в Твиттере о своей любви к своему новому дому», – говорит GoFundMe. Вскоре испанские горожане начали следовать за ним, радуясь их новому дому. В конце концов, любимый мэр города пригласил его и Хизер в гости, отдав Джонасу нож в город (их очаровательный «Ключ от города»).
Нойбауэр пережил свою жену Хизер Ито, свою мать, Шари Ньюбауэр, своих братьев Джейсона и Джастина и своих шестерых племянников.
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Адам Панкурст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.