Выдающаяся российская спортсменка по прыжкам в высоту Мария Ласицкини выразила поддержку своему коллеге-спортсмену Сергею Шубенкову после того, как в российских газетах появились сообщения о предполагаемом нарушении допинга, что вызвало слухи о том, что ему может грозить запрет.

Несколько российских спортивных СМИ сообщили в четверг, что запрещенный фуросемид – маскирующий агент, который может помочь избавить организм от стероидов – был обнаружен в ходе допингового расследования Шубенкова.

Препарат не улучшает работоспособность, и Альмана описал эту новость как «Гнусная ложь. “

“На протяжении всей своей профессиональной жизни я не принимал запрещенные препараты, чтобы подготовиться к этому. На соревнованиях «настаивал чемпион мира 2015 года и двукратный золотой призер Европы».

Я никогда никого не обманывала, неоднократно высказывала свою позицию по поводу стероидов, и мое мнение не изменилось.

«Информация о фуросемиде в моем допинг-пробе – это ужасная ложь, изобретенная неизвестным источником».

Ласицкини, чемпионка мира по прыжкам в высоту, выступила в защиту Шубенкова, настаивая на том, что она отказалась верить обвинениям.

«Когда я увидел новость о Сергее, мне просто захотелось сесть и поплакать», она Он сказал.

«Но я хочу поддержать Сергея. Я отказываюсь верить слухам до тех пор, пока его обвинительный приговор не будет официально подтвержден. Мы приложили много усилий, чтобы положить всему этому конец».

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов выразил возмущение по поводу сообщений, заявив, что Шубенков был “Он не заслуживает такой позиции со стороны российских СМИ ». из-за этого «Долгая и безупречная карьера».

«Конечно, весь этот ненужный шум может сказаться только на психологическом состоянии спортсмена, который продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио», – сказал он. – сказал Клифтсов, обвинив журналистов в том, что они писали на гневе. «Всякие нелепости про математиков, ссылающиеся на непонятные источники, часто противоречащие друг другу».

«Он тренируется по заранее утвержденному плану и верит, что вся эта глупая ситуация разрешится успешно. Но сейчас ему действительно нужна если не поддержка, то хотя бы понимание. Давайте будем людьми.

Федерация легкой атлетики России (РУСАФ) отказалась от комментариев до тех пор, пока не получит официальную информацию по делу Шубенкова.

Шубенков доминировал в Европе в 2012 и 2014 годах, прежде чем объявить о преодолении 110 миллионов препятствий в мире.

Он пропустил Олимпийские игры 2016 года в Рио после того, как сборной России по легкой атлетике запретили участвовать в результате массового допингового скандала.





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