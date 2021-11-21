Чемпион ATP Finals Даниил Медведев вышел на матч турнира

Чемпион US Open Даниил Медведев находится в одной победе от другого крупного титула.

Россиянин, занявший второе место, обыграл в субботу Каспера Рууда, занявшего первое место, со счетом 6: 4, 6: 2 и прошел в матч финала ATP в Турине, Италия.

Медведев, выигравший в прошлом году титул восьмерки лучших по итогам сезона, в воскресном финале сыграет либо с Новаком Джоковичем, либо с третьим сеяным Александром Зверевым.

Джокович и Зверев позже играли в первом турнире в Турине — 12 лет спустя в Лондоне.

В сентябре на US Open Медведев завершил заявку Джоковича на победу в турнире Большого шлема за календарный год, победив серба в финале и выиграв свой первый титул Большого шлема.

По мере того как соперничество между тремя лучшими игроками мирового рейтинга продолжалось, Медведева спросили, входят ли он, Джокович и Зверев в новую «большую тройку» — термин, используемый для обозначения того, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Джокович для многих доминировали в игре. . Годы.

Джокович выиграл три титула Большого шлема в этом году, Медведев — второй, а Зверев выиграл золото на Олимпийских играх в Токио.

«Я не хочу говорить о большой тройке, но точно, что на данный момент мы входим в тройку лучших в мире», — сказал Медведев. «это просто [to figure out] В теннисе, потому что это аранжировка ».

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Диктовав игру с самого начала, Медведев улучшился до 9: 0 в финале ATP после того, как в своем дебютном матче 2019 года показал 0: 3.

Победа Медведева с вывернутым наизнанку ударом справа, завершившим 32 броска, привела к раннему прорыву в первом сете. Затем Медведев начал еще больше менять свой стиль игры, совершая набеги в сетку и сбрасывая удары, когда он снова пробил в середине второго сета.

Радд снова был сломлен, когда он сократил очко за оспаривание звонка, который находился на рассмотрении, что дало Медведеву шанс обслужить матч.

Медведев завершил его великолепной подачей и пробил, забив первое очко в матче.

Медведев не выдержал ни одного брейка и выиграл 11 из 15 очков по сетке.

Радд, который также проиграл Джоковичу по сетам в первом матче первого раунда, сказал, что победа над двумя сильнейшими игроками «заставляет меня взять реванш и стать лучшим игроком в следующем году».