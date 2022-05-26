Чему Республиканская партия может научиться из российской истории

Более полувека назад другой политический деятель подчеркнул опасность этого культа личности: советский лидер Никита Хрущев. Его громкие нападки на своего предшественника, Иосифа Сталина, смело подтолкнули Коммунистическую партию к противостоянию своей истории паранойи, страха и заговора, что в конечном итоге помогло сократить «мантру» сталинизма.
В феврале 1956 года Хрущев выступил на ХХ съезде Коммунистической партии и осудил Сталина. В речи «Культ личности и его последствия» Хрущев призвал вернуться к практике идеологической работы партии, готовности бороться с лицами, злоупотребляющими своей властью, и заявил, что Сталин пользуется слишком большим уважением. Это был рискованный шаг, но в итоге он оказался эффективным. Как отмечают историки, речь Хрущева имела огромное влияние внутри партии и среди советского населения.
Это был короткий период общественной расплаты, которая начала отдалять советское общество от его паранойи и запуганных порядков. Советский Союз при Сталине был отмечен Большим террором, периодом систематических репрессий против политических противников, военного руководства, меньшинств, религиозных деятелей и фермеров. Были и показательные процессы — публичная демонстрация «справедливости», исход которой был неизбежен, — и «заговор врачей», ложное утверждение о том, что советские медики-евреи планировали убить высших политических деятелей.
Советский режим при Сталине настроил детей против родителей и соседей против соседей. К любому, кто осмеливался выступить против каких-либо эксцессов сталинского режима или созданной им культуры страха и заговора, относились с подозрением и, в худшем случае, объявляли врагом народа. Этих врагов часто сажали в тюрьмы, ссылали или убивали.
Хрущев отметил, что термин Сталина «враг народа» означал, что ему не нужно было защищать или даже доказывать обвинения против кого-либо, обозначенного таким образом. Далее он сказал, что термин «Его можно использовать против любого, кто в чем-либо не согласен со Сталиным, или против тех, кого только подозревают во враждебных намерениях.. Это был эффективный и простой в использовании ярлык для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих, устранить оппонента или просто поднять политическую точку зрения.
Речь Хрущева во многом помогла Советскому Союзу и Коммунистической партии выйти на новый путь. В годы, сразу после выступления, Советский Союз существенно изменился — литература, кино и развлечения были допущены из-за пределов Советского Союза. ГУЛАГи были закрыты, политика цензуры изменилась, и гражданам снова разрешили свободно передвигаться по стране.
Безусловно, проблемы все еще существуют, как это продемонстрировали Венгрия и Польша в 1956 году, а также попытки внутри партийного руководства свергнуть Хрущева в 1957 году. Но постсталинский Советский Союз был более безопасным и разумным местом. Речь Хрущева остановила волны паранойи, страха и мотивированного заговором руководства. Когда новый лидер советской коммунистической партии смело озвучил многие факты о сталинизме, он сильно подорвал «культ личности» Сталина.
Ни одному сопоставимому высокопоставленному американскому политику не удалось потребовать ответственности за эпоху Трампа. Представитель Лиз Чейни (Р-Ву) выступила решительно, но вскоре ее коллеги были отстранены от ее руководящего поста, а Центральный комитет республиканцев Вайоминга проголосовал за то, чтобы не признать ее членом партии. Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (R-CA) заявил Палате представителей, что Трамп несет ответственность за восстание 6 января. Две недели спустя Маккарти сфотографировали с Трампом в Мар-а-Лаго. Политическая реакция быстро следует за любым публичным отрицанием Трампа и его политики. (Китайский Говорят, что на безопасность тратится 58 000 долларов. Часто кажется, что ответственные лица, которые достаточно смелы, чтобы говорить откровенно, также являются теми, кому почти нечего терять — большинство из них решили уйти в отставку или предпочли говорить анонимно. Другие, такие как Маккарти, отказались от своих позиций и заявлений, чтобы оставаться политически жизнеспособными.
Постороннему человеку бесполезно публично выступать против Трампа, его поведения и разрушительного воздействия его движения на нашу демократию. Посторонние люди годами говорят об ущербе, который наносит Трамп, и их списывают со счетов как разжигателей паники. Призывы к рациональности и размышлению окажут реальное влияние только в том случае, если они исходят изнутри движения — от людей, готовых отстаивать свои позиции. Америка отчаянно нуждается в Республиканской партии и ее крыле MAGA, в частности, чтобы иметь момент «Секретной речи».
Что происходит со страной, когда более трети населения придерживается политической идеологии, присягающей на верность лидеру дважды подвергавшейся импичменту попытки государственного переворота? Без ответственности за тех, кто причастен, и без готовности высказаться о том, кому может быть выгодно их молчание и соучастие, мы можем вскоре найти ответ на этот вопрос.
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