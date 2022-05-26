Заполнитель при загрузке действий со статьей

Спустя чуть более двух лет после избрания президента Байдена Соединенные Штаты все еще борются со своим собственным культом личности. Опрос в мае 2022 г. показывает, что бывший президент Дональд Трамп по-прежнему имеет рейтинг преимущества в 42,5 процента.. Наклейки и лозунги с лицом Трампа украшают грузовики, лодки и автомобили. Даже псевдорелигиозное утверждение Q-Anon утверждает, что Трамп был помазан Богом, чтобы исцелить Америку от ее зол, включая педофилию. Такое мышление помогает создавать подставных лиц — если Трамп и его сторонники выступают, например, против преступления сексуального насилия над детьми, их политические оппоненты либо виновны в этом, либо замешаны в нем. Движение Трампа основано на культе личности, а поддержка часто является игрой с нулевой суммой.

Более полувека назад другой политический деятель подчеркнул опасность этого культа личности: советский лидер Никита Хрущев. Его громкие нападки на своего предшественника, Иосифа Сталина, смело подтолкнули Коммунистическую партию к противостоянию своей истории паранойи, страха и заговора, что в конечном итоге помогло сократить «мантру» сталинизма.

В феврале 1956 года Хрущев выступил на ХХ съезде Коммунистической партии и осудил Сталина. В речи «Культ личности и его последствия» Хрущев призвал вернуться к практике идеологической работы партии, готовности бороться с лицами, злоупотребляющими своей властью, и заявил, что Сталин пользуется слишком большим уважением. Это был рискованный шаг, но в итоге он оказался эффективным. Как отмечают историки, речь Хрущева имела огромное влияние внутри партии и среди советского населения.

Это был короткий период общественной расплаты, которая начала отдалять советское общество от его паранойи и запуганных порядков. Советский Союз при Сталине был отмечен Большим террором, периодом систематических репрессий против политических противников, военного руководства, меньшинств, религиозных деятелей и фермеров. Были и показательные процессы — публичная демонстрация «справедливости», исход которой был неизбежен, — и «заговор врачей», ложное утверждение о том, что советские медики-евреи планировали убить высших политических деятелей. READ Протестующий с транспарантом российского телевидения нашел работу в Германии

Советский режим при Сталине настроил детей против родителей и соседей против соседей. К любому, кто осмеливался выступить против каких-либо эксцессов сталинского режима или созданной им культуры страха и заговора, относились с подозрением и, в худшем случае, объявляли врагом народа. Этих врагов часто сажали в тюрьмы, ссылали или убивали.

Хрущев отметил, что термин Сталина «враг народа» означал, что ему не нужно было защищать или даже доказывать обвинения против кого-либо, обозначенного таким образом. Далее он сказал, что термин «Его можно использовать против любого, кто в чем-либо не согласен со Сталиным, или против тех, кого только подозревают во враждебных намерениях.. Это был эффективный и простой в использовании ярлык для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих, устранить оппонента или просто поднять политическую точку зрения.

Речь Хрущева во многом помогла Советскому Союзу и Коммунистической партии выйти на новый путь. В годы, сразу после выступления, Советский Союз существенно изменился — литература, кино и развлечения были допущены из-за пределов Советского Союза. ГУЛАГи были закрыты, политика цензуры изменилась, и гражданам снова разрешили свободно передвигаться по стране.

Безусловно, проблемы все еще существуют, как это продемонстрировали Венгрия и Польша в 1956 году, а также попытки внутри партийного руководства свергнуть Хрущева в 1957 году. Но постсталинский Советский Союз был более безопасным и разумным местом. Речь Хрущева остановила волны паранойи, страха и мотивированного заговором руководства. Когда новый лидер советской коммунистической партии смело озвучил многие факты о сталинизме, он сильно подорвал «культ личности» Сталина.

Ни одному сопоставимому высокопоставленному американскому политику не удалось потребовать ответственности за эпоху Трампа. Представитель Лиз Чейни (Р-Ву) выступила решительно, но вскоре ее коллеги были отстранены от ее руководящего поста, а Центральный комитет республиканцев Вайоминга проголосовал за то, чтобы не признать ее членом партии. Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (R-CA) заявил Палате представителей, что Трамп несет ответственность за восстание 6 января. Две недели спустя Маккарти сфотографировали с Трампом в Мар-а-Лаго. Политическая реакция быстро следует за любым публичным отрицанием Трампа и его политики. (Китайский Говорят, что на безопасность тратится 58 000 долларов. Часто кажется, что ответственные лица, которые достаточно смелы, чтобы говорить откровенно, также являются теми, кому почти нечего терять — большинство из них решили уйти в отставку или предпочли говорить анонимно. Другие, такие как Маккарти, отказались от своих позиций и заявлений, чтобы оставаться политически жизнеспособными. READ Почему юношеская паралимпийская сборная Украины так сильно ударила?

Постороннему человеку бесполезно публично выступать против Трампа, его поведения и разрушительного воздействия его движения на нашу демократию. Посторонние люди годами говорят об ущербе, который наносит Трамп, и их списывают со счетов как разжигателей паники. Призывы к рациональности и размышлению окажут реальное влияние только в том случае, если они исходят изнутри движения — от людей, готовых отстаивать свои позиции. Америка отчаянно нуждается в Республиканской партии и ее крыле MAGA, в частности, чтобы иметь момент «Секретной речи».