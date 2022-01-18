«Чем больше вы его бьете, тем больше он злится».

Брюс Бодро Водил Алексей Овечкин В течение некоторых из его лучших сезонов в качестве профессионала. Овечкин забил рекордные для своей карьеры 65 голов в первый год пребывания Будро на скамейке запасных в сезоне 2007-08. За ним последовал Ови с 56 кампаниями и 50 голами в следующих двух сезонах Брюса.

С тех пор как Брюс покинул Вашингтон, Овечкин продолжает мучить НХЛ, но особенно команду, которую возглавляет Будро. Вступив в воскресную игру против «Ванкувер Кэнакс», Овечкин набрал 20 очков (10g, 10a) в 12 играх против «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд» из Будро в течение девяти сезонов.

Будро спросили, как остановить предматчевую игру его бывшего ученика.

«[You] В первую очередь попросить его не выходить на лед, — пошутил Будро, — ты должен дать ему отпор. Дело не в том, чтобы бить его, потому что чем больше вы его бьете — он как Халк — тем сильнее он становится, тем больше он злится. Ты как бы хочешь дать ему поспать.

«В то же время вы не можете дать ему время и пространство, чтобы застрелить его», — добавил Будро. «С Алексом связано много разных вещей. Он может ударить вас по-разному. Похоже, что любой, кто пытается его остановить, находит другой способ. делать все, что ему нравится».

В самом матче Овечкин забил свой 756-й гол, сыгранный «Кэпиталз», но «Кэнакс» в основном держали Овечкина в игре 5 на 5, выиграв матч со счетом 4: 2.

«Полностью отключить Ovi практически невозможно, — сказал Будро. «Временами у него был довольно крутой вид, но я подумал, [Tyler Myers and Oliver Ekman-Larsson] Отлично сыграно. Против «Кэпиталз» нужно играть усердно, потому что это тяжелая команда, и с ней трудно иметь дело. Я думаю, что Тайлер и Оливер действительно хорошо справились с этой полосой все время».

Во время разминки Овечкин и Будро поделились моментом на льду Capital One Arena. Овечкин посмотрел на Будро на скамейке запасных и похлопал себя по животу, как будто был голоден. Это тот же ход, который Овечкин сделал после голов в конце 2012 года после того, как Тарик аль-Башир и Рик Мэйси из Washington Post написали колонку под названием:Алекс Овечкин: Что не так со звездой «Вашингтон Кэпиталз»?Овечкин ответил девятью голами в девяти матчах.

Тренер принимает свою бывшую команду.

Имп ⬇️ в столице. 📺 Спортнет Пасифик

📻 Спортнет 650 pic.twitter.com/u2OV11nhga — Ванкувер #Кэнакс (@Canucks) 16 января 2022 г.

«Я не смотрел на него, а он смотрел прямо на меня, и я сказал: «Хватит! Будро сказал об этом моменте: «Он встает за это. Я имею в виду, серьезно, если бы не (Тэтчер) Демко, у Ови было бы два великолепных взгляда на 3-на-1. Он отлично выглядел в третьем периоде. Он поражает меня в его возрасте постоянно играть в эту игру. Опять же, на спине тоже».

Будро также спросили, думает ли он, что Овечкин в конечном итоге побьет рекорд Уэйна Гретски (894 гола). Получив свою зарплату в воскресенье, Овечкин отстает от Великого всего на 138 голов, а по пятилетнему продлению контракта, который он подписал летом, осталось четыре полных сезона. .

«Он будет играть, пока не сломает его», — сказал Будро. «Я могу вам многое сказать. Так что ответ будет утвердительным. Что ставит его в другую категорию, или в категорию с Оррами, Хоусами и Гретцки, и самое замечательное в игре — это его готовность это делать. много способов, которыми его можно остановить за одну ночь, но его желание сделать это и быть лучшим так же сильно, как и у любого другого, с кем я когда-либо был рядом. Это говорит мне о том, что он собирается побить все эти рекорды».

Иллюстрация к основному изображению Эшли Холланд.