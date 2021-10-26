Чем выгодно изменение климата для России

ПЕВЕК, РОССИЯ – Отремонтированный порт. Новый завод вырабатывает электроэнергию. Ремонт дороги. Остались средства на ремонт библиотеки и строительство новой площади на берегу Северного Ледовитого океана.

В глобальном масштабе потепление климата – это надвигающаяся катастрофа, которая угрожает жизни и средствам к существованию наводнениями, пожарами и засухой и требует огромных усилий и затрат для борьбы с ней.

Но в Певике, небольшом приморском городке на берегу Северного Ледовитого океана в самой северной части России, который переживает бум арктического судоходства, теплый климат считается едва ли разводимой удачей.

«Я бы назвала это возрождением», – сказала Валентина Христофорова, куратор краеведческого музея. «Мы в новой эре».