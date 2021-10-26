Чем выгодно изменение климата для России

ПЕВЕК, РОССИЯ – Отремонтированный порт. Новый завод вырабатывает электроэнергию. Ремонт дороги. Остались средства на ремонт библиотеки и строительство новой площади на берегу Северного Ледовитого океана.
В глобальном масштабе потепление климата – это надвигающаяся катастрофа, которая угрожает жизни и средствам к существованию наводнениями, пожарами и засухой и требует огромных усилий и затрат для борьбы с ней.
Но в Певике, небольшом приморском городке на берегу Северного Ледовитого океана в самой северной части России, который переживает бум арктического судоходства, теплый климат считается едва ли разводимой удачей.
«Я бы назвала это возрождением», – сказала Валентина Христофорова, куратор краеведческого музея. «Мы в новой эре».
В то время как правительства всего мира могут стремиться предотвратить потенциально катастрофические последствия изменения климата, экономика глобального потепления играет в России иную роль.
Пахотные земли расширяются, поскольку фермеры выращивают кукурузу в тех частях Сибири, где она раньше не выращивалась. Счета за отопление зимой снижаются, и российские рыбаки нашли скромную охоту на минтая в оттепелях Северного Ледовитого океана недалеко от Аляски.
Нигде перспективы не выглядят лучше, чем на крайнем севере России, где быстро растущие температуры открыли множество новых возможностей, таких как горнодобывающие и энергетические проекты. Возможно, наиболее важной является перспектива круглогодичного судоходства в Арктике с использованием специально построенных контейнеровозов «ледового класса», которые станут альтернативой Суэцкому каналу в начале следующего года.
Политика Кремля в отношении изменения климата противоречива. Во внутренней политике это неважный вопрос. Но, учитывая глобальный имидж России, президент Владимир Путин недавно впервые пообещал, что Россия, четвертый в мире производитель парниковых газов и впечатляющий производитель ископаемого топлива, к 2060 году станет углеродно-нейтральным.
К счастью для Певика и других форпостов на крайнем севере, российский подход на практике, похоже, сводится к следующему: хотя изменение климата может представлять огромную угрозу для будущего, почему бы не воспользоваться бизнес-возможностями, которые оно предлагает в настоящее время?
По всей российской Арктике группа поддерживаемых государством компаний находится на полпути к реализации плана по инвестированию 735 миллиардов рублей, или около 10 миллиардов долларов, в течение пяти лет в развитие Северо-Восточного прохода, морского пути между Тихим океаном и Атлантикой, который русские называют Северным. Морской путь. Они планируют привлечь судоходство между Азией и Европой, которое сейчас пересекает Суэцкий канал, что позволит реализовать горнодобывающие, газовые и туристические проекты.
Чем больше отступает лед, тем больше смысла в этих бизнес-идеях. Исследователи из Национального центра данных по снегу и льду в Колорадо заявили в прошлом году, что минимальный размер летнего ледяного покрова в Северном Ледовитом океане примерно на треть ниже, чем в среднем в 1980-х годах, когда начался мониторинг. Океан потерял почти миллион квадратных миль льда, и ожидается, что к середине века большая его часть станет свободной ото льда летом, даже в Арктике.
Певик – крупный порт на восточной окраине Талая моря. До того, как стало известно о Великом таянии и его экономическом потенциале, изолированные ледники, один из многих умирающих форпостов Советской Империи, превращались в города-призраки.
Он был основан в 1940-х годах как лагерь ГУЛАГа по добыче олова и урана, где заключенные умирали толпами. «Похоже, что Певик состоял из сторожевых вышек», – вспоминает бывший заключенный Александр Тюмень в сборнике воспоминаний о сибирских арктических лагерях.
В тундре за городом снег скапливается на заброшенных корпусах вертолетов, старомодных машинах и полях старых топливных баков, так как вывоз мусора очень дорого обходится.
В этом грозном месте рядом разбросаны пустые поселения ГУЛАГа, разбитые окна тихонько смотрят на замерзшую пустошь.
Зимой солнце месяцами опускается за горизонт. Муссонные ветры дуют до 90 миль в час. Когда дело доходит до этого, родители не выпускают своих детей на улицу, чтобы они не взорвались.
Предыдущие бизнес-планы Певека с треском провалились. Репортер North Star Раиса Тимошенко заявила, что попытка продать оленину в Финляндию, например, провалилась, когда финские инспекторы отклонили продукт.
Всего несколько лет назад город и прилегающие к нему поселения были заброшены. Население уменьшилось примерно до 3 000 с примерно 25 000 в советские времена. «Ходили слухи, что город закроют, – сказал житель Павел Рожков.
Но с глобальным потеплением колесо богатства повернулось, и население увеличилось примерно на 1500 человек, оправдывая, по крайней мере, в одном маленьком кармане, стратегию Кремля по адаптации к изменениям – тратить, когда необходимо, и получать прибыль, где это возможно.
У этой политики есть свои критики. «Россия говорит о преимуществах своего адаптационного подхода, потому что она хочет полностью реализовать коммерческий потенциал своих ископаемых топливных ресурсов», – сказала Марисоль Мэддокс, арктический аналитик Международного центра ученых Вудро Вильсона в Вашингтоне.
В целом, по ее словам, для России “данные свидетельствуют о том, что риски намного перевешивают выгоды, независимо от того, насколько оптимистичными могут быть слова российского правительства”.
Кремль не закрывает глаза на недостатки глобального потепления, признавая в своем политическом указе 2020 года «уязвимость населения, экономики и природных ресурсов России перед последствиями изменения климата».
В плане указывалось, что глобальное потепление потребует дорогостоящих изменений. Правительству придется остановить вспышку пожаров в недавно обнаруженных лесных пожарах, укрепить дамбы от речных наводнений, восстановить дома, разрушенные при таянии вечной мерзлоты, и подготовиться к возможному снижению глобального спроса на нефть и природный газ.
Росатом, российская государственная ядерная компания, координирующая инвестиции в судоходный путь, заявила, что эта инициатива выигрывает от изменения климата, но также поможет бороться с ним, сократив выбросы от судов, курсирующих между Европой и Азией, на 23 процента по сравнению с гораздо более длинным Суэцким маршрутом. .
Например, поездка из Пусана (Южная Корея) в Амстердам по Северному морскому пути на 13 дней короче, что обеспечивает значительную экономию времени и топлива.
Судоходство в российской Арктике выросло примерно на 50 процентов в прошлом году, хотя на него по-прежнему приходится всего 3 процента перевозок через Суэцкий канал. Но опыт испытаний специально усиленного коммерческого судна в феврале прошлого года подтвердил, что перевал можно пересекать зимой, поэтому ожидается, что движение резко возрастет, когда дорога откроется в течение следующего года, – сказал заместитель премьер-министра Юрий Трутнев. Рассказывать Российские СМИ.
«Мы постепенно убираем транспорт с Суэцкого канала», – сказал Трутнев о плане. «Вторая возможность человечества никого не беспокоит».
Деньги текут в арктические проекты. В июле «Росатом» подписал соглашение с DP World, портовой и логистической компанией в Дубае, о развитии портов и флота контейнеровозов ледового класса с усиленным корпусом специально для навигации по ледяным морям.
Оттепель также сделала нефтяные, газовые и горнодобывающие проекты более прибыльными, снизив затраты на транспортировку грузов и продуктов на сушу. В миллиардах долларов Совместный проект Из российского «Новатэка», французской Total, китайской CNBC и других инвесторов в настоящее время экспортируется около 5% всего мирового СПГ через тающий лед в Северном Ледовитом океане.
В целом, по мнению аналитиков, по крайней мере шесть крупных российских энергетических, судоходных и горнодобывающих компаний выиграют от глобального потепления.
Одно из преимуществ, которое жители Певика не почувствовали, – это ощущение, что климат уже нагревается. Для них погода кажется такой же холодной и ужасной, как всегда, хотя средняя температура на 2,1 градуса по Фаренгейту выше, чем 20 лет назад.
Библиотекарь Ольга Платонова сказала, что глобальное потепление является «дополнительным преимуществом с экономической точки зрения». Однако она и другие жители говорят, что в свете дорогостоящих и опасных изменений во всем мире у них нет причин для празднования.
И даже здесь воздействие на окружающую среду является неопределенным, многие говорят, ссылаясь (им) на тревожное появление в последние годы стада ревущих ворон, которых раньше не видели.
А у госпожи Платоновой было еще одно сожаление: «Жалко, что наши внуки и правнуки не увидят замерзший север, каким мы его жили».
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