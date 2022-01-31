Чем заняться в Банбери и его окрестностях

Morgan & West предлагает увлекательную химию, потрясающую физику и сумасшедшую биологию в этой научной феерии, которая понравится всей семье. У ведьм, путешественников во времени и обширных классов Моргана и Уэста есть тайное прошлое — они настоящие, благонамеренные, законно квалифицированные ученые, и теперь они приносят свою любовь к Просвещению на сцену. Предвкушение взрывоопасных ощущений, разливов химикатов и оценка риска, от которой у театрального режиссера мурашки по коже, — все это основано на остроумии, обаянии и знаниях дуэта и смелом научном методе. На телевидении он обманывал Моргана и Уэста, Пенна и Теллера (Обмани нас, ITV 1), соревновался за звание следующего великого фокусника (ITV 1) и даже пытался сбежать из The Slammer (CBBC). Посетите themillartscentre.co.uk, чтобы забронировать.