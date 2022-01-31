Чем заняться в Банбери и его окрестностях

Морган и Уэст: невероятная наука
Morgan & West предлагает увлекательную химию, потрясающую физику и сумасшедшую биологию в этой научной феерии, которая понравится всей семье. У ведьм, путешественников во времени и обширных классов Моргана и Уэста есть тайное прошлое — они настоящие, благонамеренные, законно квалифицированные ученые, и теперь они приносят свою любовь к Просвещению на сцену. Предвкушение взрывоопасных ощущений, разливов химикатов и оценка риска, от которой у театрального режиссера мурашки по коже, — все это основано на остроумии, обаянии и знаниях дуэта и смелом научном методе. На телевидении он обманывал Моргана и Уэста, Пенна и Теллера (Обмани нас, ITV 1), соревновался за звание следующего великого фокусника (ITV 1) и даже пытался сбежать из The Slammer (CBBC). Посетите themillartscentre.co.uk, чтобы забронировать.
С 10 по 12 февраля в Новом театре в Оксфорде Русский Государственный балет Сибири под руководством художественного руководителя Сергея Боброва и музыкального руководителя Анатолия Чебурного представит на следующей неделе в Оксфорде «Снегурочку», «Ромео и Джульетту» и «Лебединое озеро». Он зарекомендовал себя как одна из ведущих балетных трупп России, отыграв 18 гастролей в Великобритании и добившись успеха в Италии, Испании, Словакии, Японии, Турции, Болгарии, Тайване, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре. Посетите atgtickets.com/Oxford, чтобы забронировать билеты.
Фольклорный клуб Банбери, Мясной ряд, Банбери, 9 февраля. Джеймс Фоули родился в Манчестере в англо-ирландской семье и вырос в образе жизни, вдохновленном американцами. Это хорошо видно в песнях зрелости. Фоули поддерживал легендарных артистов, таких как The Waterboys и Squeeze, в составе местной фолк-рок-группы Legerat. Фоули сказал: «Мне нравится связь, которую я могу установить с публикой на интимном сольном концерте, и ничто не сравнится с рэкетом с великими музыкантами. Эти новые песни отражают все это». Посетите banburyfolkclub.co.uk, чтобы забронировать.
С 11 февраля по 6 марта ландшафтный сад и лес Ланселота «Способность» Брауна на Исторической ярмарке в Уорикшире будут преображены серией ночных световых инсталляций, создающих волшебно освещенную дорожку под звездами. Когда сумерки сменяются темно-синей ночью, тропа «Зрелище света» ведет посетителей из приемного центра через лес, вдоль озера, по мосту к дому и обратно. По пути деревья будут освещены, а световыми приборами можно будет любоваться. Посетите comptonverney.org.uk для получения подробной информации.
В Британском автомобильном музее, Гейдон, 8 февраля. Ночь викторин в Британском автомобильном музее снова пользуется большим спросом после успешного первого испытания, проведенного в ноябре. Вечернюю развлекательную программу проведет специальный гость Дэнни Хопкинс, редактор журнала «Практическая классика». Дэнни сказал: «Я сижу в комнате, полной бензина, пью пиво, ем отличную еду, говорю о машинах и наслаждаюсь хорошей ночью в музее. Разве жизнь когда-нибудь становится лучше, чем эта? Я так не думаю. !» Посетите britishmotormuseum.co.uk, чтобы забронировать или получить дополнительную информацию.