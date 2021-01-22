Чем заняться в Колумбусе на этих выходных: симфонические шоу и участники галереи

Columbus Dispatch

Несколько шоу – виртуальных и личных – местного искусства и развлечений на предстоящей неделе.

Путешествия по России: перенос зимних симфонических концертов

На этой неделе Симфонический оркестр Колумбуса проведет свое ежегодное пребывание в России с двумя концертами в рамках Русского зимнего фестиваля в театре Огайо, 39e State St. Первую программу, запланированную на 19:30 в пятницу и субботу, исполнит пианистка Кэролайн Хонг с исполнением «Фортепианный концерт № 3» Сергея Прокофьева. Вторая программа, которая сейчас перенесена, назначена на 14:00 и 18:30 в воскресенье и будет включать треки Моцарта и Чайковского. Количество посадочных мест ограничено до 300 человек. Оба шоу будут доступны для просмотра онлайн: 29 января и 5 февраля. columbussymphony.com.

Брачная музыка: «Да! Я делаю!’ Чтобы транслироваться в прямом эфире

Мужчина и женщина проживают 50 лет в браке в “Я делаю! Я делаю!” В постановке «Gallery Players» бродвейского мюзикла с участием актеров под руководством Пэм Хейл будут представлены муж и жена Крис и Кристен Розен. Шоу идут в 19:30 в субботу и в 14:00 в воскресенье. Билеты стоят 15 долларов за машину для просмотра в columbusjcc.org/gallery-players.

Выставка возобновлена: CCAD комментирует текущие события с помощью фотографий

В ознаменование повторного открытия галереи Pillar Gallery Колледжа искусств и дизайна Колумбуса, которая была закрыта с марта прошлого года из-за пандемии, до 6 марта будет открыта выставка фотографий и других работ 12 художников на основе объективов. Среди художников – Дрю Пэт, Кэмерон А. Грейнджер, Бобби Т. Лак, Калиста Лайон и Бенджамин Уиллис. Бесплатное предложение под названием «Ноябрь» обещает прокомментировать выборы за два месяца до их начала и другие текущие события. (ccad.edu)

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Майкл Гроссберг и Питер Тонгуит