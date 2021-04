Чем заняться в Лейкленде, Уинтер-Хейвен, Флорида в эти выходные

Четверг, 1 апреля

Дэн Пиппен: 18-19 часов 1 апреля, с бистро Breezy Eazy, Swan Brewing, 115 W. Pine St., Lakeland, бесплатно, 863-703-0472, www.swanbrewing.com. https://www.facebook.com/swanbrewingco/

ночной магазин: 18-19 часов, 1 апреля, Union Taproom, 245 W. Central Ave. , Suite 102, Winter Haven, бесплатно. 863-268-4921. Местные художники и ремесленники продают товары ручной работы, ювелирные изделия, предметы искусства, свечи, одежду, подарки и многое другое. http://uniontaproomwh.com/ https://www.facebook.com/uniontaproom/

2 апреля, пятница

Дэниел Пиппен: С 18 до 21:30 2 апреля, The Twisted Prop Bar & Grille, 615 Seventh St SW, Winter Haven, бесплатно. 863-293-1937. https://www.facebook.com/The-Twisted-Prop-Bar-Grille-373874553411565/

Джей Тейлор: 19-10 вечера 2 апреля, Union Taproom, 245 W. Central Ave. , Suite 102, Winter Haven, бесплатно. 863-268-4921. http://uniontaproomwh.com/ https://www.facebook.com/uniontaproom/

Любекская роса: 19-10 вечера 2 апреля, лаборатория Salt & Fire Food, Swan Brewing, 115 W. Pine St. , Лейкленд, бесплатный номер 863-703-0472, www.swanbrewing.com. https://www.facebook.com/swanbrewingco/

Джон Френзи: 19–10 часов 2 апреля, w / Mary Jane’s Burgers and Off the Griddle, The Yard on Mass, 802 N. Massachusetts Ave., Лейкленд, бесплатно. 863-333-0330. http://www.theyardonmass.com/, https://www.facebook.com/TheYardOnMass/

Запустите RECKLESS: 19:00, 2 апреля, Apple Lounge & Grill, 2803 Recker Highway, Winter Haven, звонок бесплатный: 863-291-0340, https://www.facebook.com/appleloungewinterhaven/

Рыцари поводов: 2 апреля с 20:00 до полуночи, Out-n-About Bar and Music Lounge, 28390 US 27, Данди. 863-439-1537. бесплатно. https://www.facebook.com/outnaboutbar/

Слепое рассмотрение: С 8 до 23:59 2 апреля, OTC Bar, 1560 Havendale Blvd. Северо-запад, Уинтер-Хейвен, без прикрытия, 863-875-5320. https://www.facebook.com/pages/category/Bar/OTC-110158823967695/

Суббота, 3 апреля

Шон Райан и друзья: Full Band, 14–17 3 апреля, с Smokin ‘Chanchos, Swan Brewing, 115 W. Pine St. , Лейкленд, бесплатный номер 863-703-0472, www.swanbrewing.com. https://www.facebook.com/swanbrewingco/

Русский бал из Орландо в честь Золушки: 3 апреля с 19:00 до 21:00 двери открываются в 18:00, Polk Theater, 121 S. Билеты: https://www.polktheatre.org/russianballetoforlandocinderella. 863-682-7553.

Энди Шариф: 7-10 вечера 3 апреля, с Juke and B’s и Salt & Fire Food Lab, The Yard on Mass, 802 N. Massachusetts Ave. Лейкленд, бесплатно. 863-333-0330. http://www.theyardonmass.com/, https://www.facebook.com/TheYardOnMass/

ТРЕЙ ПИРС и Т-КАМНИ: 19–11 часов 3 апреля, ресторан и бар Tanners Lakeside, 1006 Lake Howard Drive SW, Winter Haven, билеты за 10 долларов: tannerslakeside.com/trae-pierce-the-t-stones. 863-662-5948, http://tannerslakeside.com/ https://www.facebook.com/TannersLakeside/

Мятежный дух: С 8 до 23:55 3 апреля, OTC Strip, 1560 Havendale Blvd. Северо-запад, Уинтер-Хейвен, без прикрытия, 863-875-5320. https://www.facebook.com/pages/category/Bar/OTC-110158823967695/

Эдди Б: Вы уже разработали карьерный тур: 3 апреля с 20:00 до 22:00, двери открываются в 19:00 RP Funding Center, Youkey Theater, 701 W. Lime Street, Lakeland, 51, 40, 29 долларов. Эдди Би был признан официальным голосом педагогов во всем мире. 863-834-8111, 888-397-0100, www.rpfundingcenter.com.

Воскресенье, 4 апреля

Празднование Пасхи: 4 апреля в полдень, ресторан и бар Tanners Lakeside, 1006 Lake Howard Drive SW, Winter Haven, бесплатно. Охота за пасхальными яйцами, игры, возвратные дома и бесплатные подарочные пакеты. Семейные фото, 25 долларов. LuBeck live с друзьями, 14-19 вечера 863-662-5948, http://tannerslakeside.com/ https://www.facebook.com/TannersLakeside/

