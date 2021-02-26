Чем раньше Huawei вернется к Google OS, тем лучше: директор по безопасности Соединенных Штатов Америки

На этой неделе китайский технологический гигант Huawei сделал веху в своих стремлениях стать ведущим производителем смартфонов в мире, выпустив свое первое устройство на базе HarmonyOS, операционной системы, разработанной внутри компании.

Но Энди Парди, директор по безопасности Huawei в США, сказал, что компания все еще надеется на воссоединение с Google (GoogleОперационная система Android.

«Мы стремимся к тому, чтобы вернуться в Google», – сказал Парди Yahoo Finance Live. «Но мы удваиваем наши усилия, чтобы попытаться увеличить нашу способность жить без американских поставок, потому что мы должны ожидать, что мы не получим эти поставки».

Huawei запретили использовать ОС Google с тех пор, как Министерство торговли США Внесение китайской компании в черный список В 2019 году американским компаниям запретили продавать свои комплектующие под предлогом соображений национальной безопасности. В прошлом году администрация Трампа удвоила экспортный контроль, запретив Huawei и ее поставщикам использовать американские технологии и программное обеспечение.

Ограничения нанесли большой удар потребителям, с которыми столкнулась компания Huawei, которая полагалась на операционную систему Google Android для работы своих устройств. В ответ на это компания разработала собственную операционную систему, впервые представив программное обеспечение для складного смартфона Mate X2.

«Это была очень трудная борьба», – сказал Парди. «Но мы придерживаемся очень долгосрочного подхода, и он помогает нам расставить приоритеты в отношении самых важных продуктов и ингредиентов, которые у нас есть».

Мужчина держит новый складной смартфон 5G Huawei Mate X во время Mobile World Congress в Барселоне, Испания, во вторник, 26 февраля 2019 года. Ежегодный Mobile World Congress (MWC) проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне. Где встречаются компании со всего мира. Мир, чтобы делиться новыми продуктами. (AP Photo / Manu Fernandez)

Давление США кардинально изменило глобальное присутствие Huawei как со стороны потребителей, так и с точки зрения операторских сетей. После того, как компания стала вторым по величине производителем смартфонов в мире после Samsung, поставки Huawei упали на 42% за последние три месяца 2020 года. Это ставит компанию позади Samsung и Apple (AAPL) И Xiaomi.

Huawei предприняла активные действия, чтобы повысить свою самостоятельность, чтобы противостоять санкциям США. HiSilicon Technologies, подразделение по разработке микросхем, увеличила производство передовых портативных процессоров Kirin сразу после введенных Вашингтоном ограничений. Но запрет на использование технологий США серьезно ограничил эти усилия. Компания Сообщается, что он ведет переговоры с несколькими китайскими производителями микросхем. Для потенциальных инвестиций, которые могут заполнить пробелы в цепочке поставок полупроводников.

История продолжается

Заполнить пустоту, оставленную отсутствием Google в программном обеспечении, оказалось еще более сложной задачей. Хотя сервисы Google запрещены в Китае, использование Android позволило Huawei привлечь пользователей в таких регионах, как Европа, до санкций США. HarmonyOS компании работает на всех устройствах и включает AppGallery вместо GooglePlay. У него более 500 миллионов активных пользователей, но нет таких основных имен, как Facebook (FB) И WhatsApp, недоступный для прямой загрузки.

«Чем раньше мы примем решение вернуться к использованию Google, тем лучше», – сказал Парди.

Акико Фудзита – телеведущий и репортер Yahoo Finance. Следуйте за ней в Twitter Вставить твит