Чем это закончится? Возникают разногласия по поводу того, что представляет собой победа в Украине

В Европе одиночество начинает рушиться

НАТО и Европейский союз до сих пор были на удивление единодушны в поддержке Украины, вводя болезненные экономические санкции против России и поставляя Украине все большее количество оружия, но не передовых реактивных истребителей или танков.

Но это подразделение находится под давлением. Венгрия, поддержавшая пять предыдущих санкционных пакетов, отказалась вводить эмбарго на российскую нефть, от которой зависит. Европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, перекрыть себе импорт российского газа.

Также появляются дивизии в военных целях.

Лидеры в Центральной и Восточной Европе, с их многолетним опытом советского господства, имеют твердое мнение о поражении России — они даже отвергают идею поговорить с г-ном Путиным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки говорят о нем как о военном преступнике, как и Байден.

«Все эти события должны пробудить нас от нашего геополитического сна и заставить избавиться от наших старых иллюзий и иллюзий, но достаточно ли этого?» Г-н Моравецки сказал на прошлой неделе. Я слышал, что есть попытки как-то позволить Путину сохранить лицо на международной арене. Но как запомнить что-то полностью искаженное? » Спросил.

Но Франция, Италия и Германия, крупнейшие и богатейшие страны блока, обеспокоены затянувшейся войной или ее окончанием в безвыходном положении, а также опасаются потенциального ущерба для своих экономик.

Они также считают Россию неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда. После своего переизбрания француз Эммануэль Макрон начал подстраховываться, заявляя, что будущий мир в Восточной Европе не должен включать в себя ненужных унижений для России и может включать территориальные уступки Москве.

В этом месяце премьер-министр Италии Марио Драги призвал к прекращению огня в Украине «как можно скорее», чтобы обеспечить прекращение войны путем переговоров. Драги, который занял жесткую позицию в отношении России в Италии, традиционно дружественной Москве, сказал, что экономическое давление важно, «потому что мы должны посадить Москву за стол переговоров».