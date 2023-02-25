Поскольку война на Украине идет уже второй год, посол России в США заявил, что последних раундов военной и экономической поддержки Вашингтона будет недостаточно, чтобы сокрушить попытки Москвы обойти Киев в продолжающемся конфликте.

В попытке прокомментировать последний раунд санкций, объявленных президентом Джо Байденом в годовщину войны, посол России в США Анатолий Антонов назвал этот шаг «безрассудным» и сказал Newsweek «Они хотят, чтобы мы снова страдали».

«Неужели кто-то верит, что такие меры заставят нашу страну отказаться от самостоятельного пути, свернуть с избранного пути к многополярному миру, основанному на неделимом принципе безопасности, международном праве и Уставе ООН?» — риторически спросил Антонов.

Российский посол также обратил внимание на недавнее увеличение поставок оружия из США и других западных стран в Украину.

Антонов заявил: «Они не понимают, что новые поставки оружия, как и все предыдущие, только затягивают конфликт, что ведет к продолжению кровопролития и никак не способствует миру». «Тем временем российская армия продолжает добиваться значительных успехов в выполнении поставленных перед ней задач по защите Отечества. Нашу армию поддерживает вся страна».

Хотя обе стороны обычно дают противоречивые отчеты о своем прогрессе во время конфликта, в сообщениях указывается, что Россия при поддержке Частной военной группы Вагнера добилась прогресса на решающем фронте в Бахмуте в Донбассе.

Вашингтон и его западные союзники неизменно поддерживают Киев, объявив в последние недели о поставках различных танков и бронетехники украинским силам. Сам Байден совершил свой первый визит в Украину в начале этой недели, а примерно в пятницу он встретился с другими лидерами Большой семерки, в которую также входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы объявить о дальнейших действиях. меры. против России.

«Год назад состоялась встреча G7 [Russian President Vladimir] «Атака Путина на Украину», — написал Байден в Твиттере, добавив: «Теперь не только Украина встает, но и глобальная коалиция, поддерживающая Украину, сильнее, чем когда-либо, с G-7 в качестве ее якоря».

Со своей стороны Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты и их народ за новый раунд оборонной помощи в размере 2 миллиардов долларов и финансовой помощи в размере 9,9 миллиарда долларов. Он назвал это «мощным сигналом агрессору» в годовщину конфликта, подчеркнув, что страна находится на пути к победе.

Но Антонов отверг западную версию изоляции Москвы.

«Попытки Вашингтона и его союзников «задушить» Россию санкциями не увенчались успехом,— сказал Антонов.— Мы научились жить под экономическим и политическим давлением. Российская экономика перестраивается, и наши возможности по импортозамещению растут».

Он добавил: «Российское сельское хозяйство показывает впечатляющие и завидные результаты по сравнению со многими странами». «Даже бреттон-вудские учреждения ожидают, что в этом году наша страна действительно вырастет».

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В своем январском годовом отчете Международный валютный фонд объявил об отрицательном росте ВВП России в 2022 году на 2,2 процента, но предсказал рост на 0,3 процента в 2023 году и рост на 2,1 процента в 2024 году, что более чем вдвое превышает этот показатель. чем ожидалось, рост на 1 процент для Соединенных Штатов в том же году.

Антонов утверждал, что экономические перспективы стран, которые ввели санкции против Москвы, ухудшятся и что большинству простых граждан в России будет нанесен ущерб, а не влияние на политику правительства.

«В то же время в большинстве стран, которые ввели ограничения, бушует кризис, они сталкиваются с растущим дефицитом товаров и быстрой инфляцией», — сказал Антонов. «Прошлый опыт применения санкций показал, что эти санкции в первую очередь наносят ущерб мировому рынку и ухудшают положение рядовых граждан в странах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции».

«Заявления США об «изоляции» России полностью ложны», — добавил он. «Мы активнее, чем раньше, сотрудничаем с международным сообществом. С той лишь разницей, что сейчас мы ориентируемся на страны, которые готовы действовать на основе взаимной выгоды и равноправия, а не на прежних партнеров, утративших наше доверие».

Ссылаясь на прием, устроенный в посольстве России в Вашингтоне накануне годовщины конфликта, Антонов сказал, что ряд стран Латинской Америки, Ближнего Востока и других частей Азии остаются ассоциированными с Россией в соответствии с национальный 23 февраля «День защитника Отечества».

«По сути, Вашингтон намеренно разрушает двусторонний диалог и международные отношения», — сказал Антонов. «И никто, в том числе в администрации США, похоже, не хочет искать выход из этого пике».

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.