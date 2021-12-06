Через первую часть Spider-Verse Part One

рисунок : Sony Animation / Marvel

когда Человек-паук в мире пауков Он появился в кинотеатрах три года назад, разбив ожидания относительно фильмов о супергероях, живых или анимационных. Продолжать Майлз Моралес«Дебют на большом экране всегда будет иметь большое значение после успеха первого фильма, и Человек-паук: Через стихи-пауки Похоже, она собирается оторваться от последнего импульса персонажа из фильма и Отличный матч в прошлом году Некоторыми интересными способами.

После того, как ему удалось спасти мультивселенную и стать Человеком-пауком в мире. Майлз (Шамек Мур) расслабляется дома, когда Гвен Стейси (Хейли Стейнфельд) навещает его, с нетерпением ожидая встречи. В то время как Майлз был арестован, Человек-паук очень Нет И он не может упустить шанс пообщаться с другом из другого мира, о котором он никогда не думал, что снова увидит.

Теперь, когда мы впервые переживаем межпланетное путешествие, понятно, насколько далеко вы будете волноваться, как пинбол. Но так же, как он привык к ощущению перехода в другой мир (и в другом мультяшном стиле, который соответствует реальности), на него нападает паук: Мигель О’Хара, Человек-Паук 2099 (Оскар Айзек). После появления в титрах последнего фильма, он сделал здесь очень взрывной выход, пытаясь спорить с Майлзом, пока они спотыкались от реальности к реальности. Мы знаем, что он будет не единственным героем-пауком: женщина-паук, она же Джессика Дрю (Исса Рэй), и ожидается, что она появится в какой-то момент во время приключения, состоящего из двух частей.

О, это еще одна важная вещь Через стих паука. Это первая половина истории Акбара, и Вторая часть Приедет в ближайшее время. Но сначала мы должны это понять. Через стих паука (часть первая), Это будет 7 октября 2022 года.

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