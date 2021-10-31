Через 24 года после выпуска GoldenEye N64 больше не запрещен в Германии.

Скриншот : Nintendo

Золотые глаза 007 N64 был выпущен в 1997 году в большинстве стран мира. Однако в Германии он был запрещен и описан как «СМИ, наносящие вред молодежи». Но теперь кто-то вмешался, чтобы помочь разблокировать классический шутер.

Как я это заметил VGCЛюбимая игра N64 – редкость Золотые глаза 007 Больше не забанен от продажи, рекламы или сбыта несовершеннолетним в Германии. Это произошло через 24 года после того, как оно было внесено в список запрещенных СМИ в европейской стране.

Что такого интересного в этом последнем подъеме Золотой глаз В Германии это произойдет автоматически в следующем году, СМИ в этом индикаторе удаляются через 25 лет согласно Eurogamer Германия. Однако кто-то или организация вмешались на раннем этапе, чтобы разблокировать игру. Мы не знаем, кто или какая компания решила, что пришло время его выпустить. Золотой глаз из этого старого списка запрещенных СМИ, но в Интернете было много слухов о том, что это может быть признаком того, что игра скоро выйдет на Nintendo Switch, возможно, через N64 NSO. План расширения.

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Причина исключения игры из списка запрещенных в Германии, вероятно, связана с Nintendo и ее партнерами, которые хотят продавать игру в цифровом виде на Switch. Но поскольку европейская штаб-квартира Nintendo находится в Германии, это означает, что ее цифровой магазин в этой части мира должен соответствовать немецким законам. Так что в Германии запрещены любые игры –И долгое время там были запрещены многие игры– Их нельзя продавать в цифровом виде в европейском интернет-магазине.

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Все это означает, что если прогнозы верны и Золотой глаз Уже Скоро переключиться через НСО. План расширения Или, путем более прямого переиздания, его следует удалить из запрещенного списка, чтобы обеспечить более широкий выпуск по всей Европе.

Фактически, ранее в этом месяце умирающий свет порт коммутатора У меня возникла проблема с европейским интернет-магазином, штаб-квартира которого находится в Германии. Игра находится в списке запрещенных СМИ С момента выпуска в 2015 году. Хотя новый порт на коммутаторе был выпущен в цифровом виде в Северной Америке и Азии, он был неожиданно отложен в Европе. С Techland объяснено в заявлении «Из-за характера контента цифровая версия игры в настоящее время запрещена в Германии, поскольку европейский интернет-магазин официально зарегистрирован».

Кажется вполне разумным, что Nintendo или Некоторые другие компании, участвующие в комплексных правах, связанных с Золотой глаз Он хотел избежать каких-либо проблем, которые могут возникнуть из-за того, что игра все еще находится в запрещенном каталоге в Германии, и решил попросить удалить ее раньше.

Впрочем, хоть слово из Nintendo, это всего лишь хорошая теория, но неофициальная.