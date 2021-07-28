Черная вдова – это ностальгическая и динамичная панегирик

Поклонники кинематографической вселенной Marvel ждали мельком увидеть неуловимую Наташу Романофф с момента ее дебюта в «Железном человеке» 2. После долгого 11-летнего путешествия с Мстителями Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон) наконец получила свой собственный фильм 9 июля.

Действие фильма начинается в 1990-х годах в Огайо, после детства Наташи с ее младшей сестрой Еленой (Флоренс Пью) и ее родителями Алекси (Дэвид Харбор) и Мелиной (Рэйчел Вайс). Редакционная статья рисует глянцевую картину окрестностей, раскрывая лишь то, что родители Наташи – российские шпионы, изображающие супружескую пару. Наташу и Елену увольняют и готовят стать шпионами и убийцами в Красной комнате – таинственной советской программе обучения молодых женщин. Действие фильма происходит в хронологическом порядке между «Капитаном Америка: Гражданская война» и «Мстители: Война бесконечности». Остальная часть фильма следует за Наташей, скрывающейся после Гражданской войны..“ Когда она воссоединяется со своей «семьей», она обнаруживает, что Красная комната все еще работает, и присоединяется к ним, чтобы закрыть ее.

Хотя «Черную вдову» можно смотреть как отдельный фильм, в котором многие новые персонажи представлены и разработаны в течение двух часов, ее лучше всего ценить как часть большой и сложной сети историй Marvel, созданной за последнее десятилетие. Помимо упоминаний о ностальгии по другим Мстителям и декораций к предстоящим сюжетным линиям, Черная Вдова – последний кусок головоломки, которым является Наташа Романофф. Ее история сильна сама по себе, но гораздо больше, если поместить ее в контекст таинственных проблесков, которые мы получили в ее эмоциях и прошлом за эти годы. Для многих фанатов смерть Наташи в «Мстителях: Финал» была одной из самых печальных, поэтому расширение ее персонажа до того, как она навсегда покинет вселенную Marvel, – прекрасное прощание.

Наташа рассматривается как шпион, бесстрашный боец, верный друг и даже романтический интерес Халка, но в Черной вдове мы видим ее как личность. Мы видим, что за образом супергероя стоит кто-то, кто все еще стремится по-настоящему заявить о своей идентичности. За кулисами шпиона, который всегда превосходит интеллект, скрывается женщина, которая смотрит фильм и потягивает пиво. Сразу после того, как мы увидели мучительное прошлое Наташи, и после многих лет наблюдения за тем, как она спасает мир, пытаясь искупить неопознанные преступления, мы можем взглянуть на обыкновенный, странно острый характер самого гуманного мстителя.

Хотя в последние годы Marvel представила больше супергероев, Черная Вдова была первой и единственной женщиной из шести оригинальных Мстителей. Так что среди множества удовольствий, которые приносит этот фильм, можно увидеть, как Наташа работает с другими женщинами и рядом с ними. Даже кульминация фильма зависит в первую очередь от взаимопонимания между Наташей и ее матерью, единственного момента искреннего восхищения и преодоления пропасти, созданной годами разлуки и травм. Однако наиболее развитые отношения в фильме – отношения Наташи и Елены – ссорятся они или смеются вместе, братские отношения между ними очевидны.

Помимо самой сладкой шутки, характерной для любого фильма Marvel, взаимодействие Наташи с Еленой раскрывает это больше, чем любые другие моменты в фильме. Елена называет ее беззастенчиво – от ее склонности принимать позы во время драк до того факта, что она считает себя супергероем, говоря: «Я не убийца, которого молодые девушки называют своей героиней». Елена не только ссылается на моральный кризис Наташи, о котором неявно упоминается во всей франшизе, но также он стал важным моментом в развитии собственного характера Елены. Благодаря откровенным отношениям с Наташей она становится все более чувствительной к тому, как ее сестра пытается вырасти из убийцы в героиню.

Однако написание сценария – не единственное, что делает отношения Наташи и Елены такими интересными. Легкая химия Йоханссон и Пью помогает сохранить нюансы во взаимодействиях двух сестер, поскольку это делает прохладные поддразнивания естественными, а также выявляет неразрешенное трение, которое проходит под поверхностью.

Хотя «Черная вдова» вникает в хитросплетения отношений Наташи и ее эмоционального развития, она ни в коем случае не обходится без собственных рекламных роликов Marvel; Фактически, боевые сцены в фильме являются одними из самых сфокусированных и захватывающих в MCU, и все они не становятся жертвами кинематографических и синтетических подтекстов предыдущих фильмов Йоханссон. Это может быть связано с режиссером Кейт Шортленд, но приятно видеть, что фильм был настолько удален от мужских взглядов, что, несомненно, оказывает влияние на другие фильмы франшизы.

В качестве вступления Черная Вдова выполнила непростую задачу – оставаться последовательной и оригинальной. Хотя фильм выходит за рамки временных рамок и возвращает нас в прошлое, он никогда не кажется неуместным – он дает зрителям, оплакивающим ее смерть, последний шанс попрощаться, так что весь фильм неизбежно является ностальгическим подарком поклонникам вселенной Marvel и Черной вдовы.