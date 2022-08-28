Черногория обвинила Россию в массированной кибератаке

Черногория присоединилась к НАТО, чтобы поддержать Украину, которую, по ее словам, теперь наказывает ее бывший союзник (Изображение: AFP)

Правительство Черногории сообщило, что подверглось массированной кибератаке и указало пальцем на Россию.

Его правительство обвинило Кремль в проведении цифровой атаки на его инфраструктуру, заявив, что страна «в настоящее время находится в состоянии гибридной войны».

Отношения между балканскими странами Россия была близка к этому, но с тех пор, как в 2017 году вступила в НАТО, ее позиции снижаются.

Его правительство также поддержало западные санкции в ответ на вторжение в Украину.

Черногория, у которой есть амбиции вступить в Европейский союз, была объявлена ​​«вражеской страной» вместе с большей частью континента.

Базирующееся в Подгорице Агентство национальной безопасности обвинило базирующихся в России хакеров в попытках вывести из строя правительственные веб-сайты, средства связи и транспортную инфраструктуру.

Он предупредил, что все аэропорты и пограничные переходы могут быть затронуты: «За кибератакой стоят скоординированные российские службы.

«Такое нападение в Черногории было совершено впервые, и оно готовилось давно».

Протестующие несут плакаты во время демонстрации в столице Черногории Подгорице в феврале (Изображение: AFP)

Впервые об этом стало известно ранее на этой неделе, и правительство заявило, что ущерб был локализован, но во вчерашних сообщениях говорилось, что он продолжается.

Душан Полович, правительственный чиновник, сказал: «Я могу с уверенностью сказать, что атака, которую Черногория переживает в эти дни, исходит непосредственно из России».

Министерство иностранных дел Великобритании признало нападение в своем руководстве для британцев, посещающих или проживающих в стране.

В нем говорилось: «Власти Черногории заблокировали несколько официальных веб-сайтов и онлайн-сервисов для защиты данных граждан после кибератаки».

Посольство США в Черногории предупредило граждан, чтобы они знали о «непрекращающейся и продолжающейся кибератаке».

В нем добавлено: «Атака может привести к нарушению работы коммунальных служб, транспорта (включая пограничные переходы и аэропорты) и телекоммуникационных секторов».



Кремль ранее обвиняли в использовании кибервойны для подрыва своих противников (Изображение: Getty)

Кремль публично не комментировал обвинения Черногории, но ранее пригрозил отомстить за ее решение настаивать на более тесных связях с Западом.

Когда заявка НАТО была подтверждена в 2017 году, официальный представитель МИД России заявил: «В свете враждебного отношения, избранного властями Черногории, российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на взаимной основе.

«В политике, как и в физике, каждое действие имеет противодействие.

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