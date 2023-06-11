Черногорские избиратели в центре внимания экономики и уровня жизни на досрочных парламентских выборах

ПОДГОРИЦА, Черногория (AP) – В воскресенье в Черногории проходят досрочные парламентские выборы, голосование, которое может положить конец глубоким политическим разногласиям и годам нестабильности, которые увязли в трясине маленького члена НАТО на пути к вступлению в Европейский Союз.

Около 542 000 избирателей имеют право выбирать из 15 партий и коалиций, выдвигающих кандидатов, от решительно прозападных групп до просербских и пророссийских групп.

В отличие от предыдущих выборов, когда в центре внимания предвыборной кампании стояло, должна ли страна склоняться к Европейскому союзу или ближе к России и Сербии, на этот раз доминировали вопросы экономики и уровня жизни.

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«В конце концов, мы решаем качество жизни, а не Восток или Запад», — сказала 38-летняя Таня Богович, отдавая свой голос в столице Черногории Подгорице. «Я ожидаю победы тех, кто приведет нас к лучшей жизни».

Эти выборы — первые в Черногории за более чем 30 лет, и Мило Джуканович, практически непрерывно занимавший пост премьер-министра или президента с 2001 года, в них не участвует, он проиграл президентские выборы в апреле и скатился в национальную политику .

Опросы и аналитики предсказывали Europe Now, недавно сформированное центристское движение, которое, вероятно, наберет наибольшее количество голосов, но не имеет достаточного количества мест в 81-местном парламенте, чтобы единолично сформировать новое правительство.

Президент Яков Милатович, член движения «Европа сейчас», выразил надежду, что «новая ассамблея в Черногории после парламентских выборов отразит новую политическую реальность в стране в настоящее время».

Демократическая партия социалистов, партия, ранее возглавляемая Джукановичем, пережила падение популярности после трех десятилетий господства, и ее новое руководство хочет вернуться.

Кандидаты от просербского, пророссийского Демократического фронта, партии, которая, вероятно, станет решающим фактором в формировании будущего коалиционного правительства, также баллотировались.

Политолог Анна Нинизек, исполнительный директор Центра мониторинга и исследований, заявила, что сосредоточение внимания на экономике «полезно для общества», но обещания политиков повысить зарплаты «не основаны на реальной экономике».

Она добавила, что, основываясь на последних прогнозах выборов, «я была бы очень удивлена, если бы мы получили политически стабильное правительство».

Джуканович привел Черногорию к независимости от Сербии в 2006 году и призвал Россию вступить в НАТО в 2017 году. Альянс, в котором доминируют партии, стремящиеся к более тесным связям с Сербией и Россией, отстранил СДП от власти на последних парламентских выборах, состоявшихся в 2020 году.

Однако новая правящая коалиция вскоре погрузилась в смятение, заблокировав путь Черногории в Европейский Союз и создав политический тупик. В прошлом году правительству было вынесено вотум недоверия, но оно находится у власти уже несколько месяцев из-за тупиковой ситуации.

Черногория, живописная страна на Адриатическом море с населением около 620 000 человек, считалась первой страной, присоединившейся к Европейскому союзу с Западных Балкан.

Душан Стоянович из Белграда, Сербия.