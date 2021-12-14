Черное море: Россия заявляет, что наблюдает за французским военным кораблем в Черном море

Россия заявила во вторник, что она отслеживает французский военный корабль у своей границы в Черном море, поскольку напряженность между Москвой и Западом нарастает из-за Украины.

В сообщении, распространенном российскими информационными агентствами, Минобороны России сообщило, что силы Черноморского флота России «начали наблюдение» за перемещениями французского многоцелевого фрегата «Овернь» после захода в Черное море.

Подробности Минобороны не предоставило.



Напряженность в отношениях между Москвой и Западом растет из-за передвижения российских войск возле бывшей советской Украины.

Киев и его союзники обвиняют Россию в планировании возможного зимнего вторжения, в то время как Москва заявляет, что Запад нагнетает напряженность.

Российская армия сообщила, что в прошлый четверг Россия на трех своих самолетах провела маршем для сопровождения пяти французских и американских военных самолетов над Черным морем и вдали от его границ.

Инцидент произошел сразу после того, как Россия отправила самолеты для сопровождения трех французских солдат, которые накануне летели у ее границы в Черном море.

Западные страны неоднократно предупреждали Москву против вторжения в ее союзницу — Украину.

Европейский союз в понедельник заявил о своей готовности ввести новые санкции против российской экономики, если наращивание войск приведет к прямым военным действиям.

На прошлой неделе Франция предупредила Россию о «серьезных стратегических последствиях» нападения Москвы на Украину.

Москва обвиняет государства-члены НАТО, в том числе Францию, в нагнетании напряженности в Черном море и заявляет, что обеспокоена его безопасностью.

Украина находится в остром конфликте с промосковскими сепаратистами с 2014 года, когда они захватили два региона вскоре после аннексии Крыма Россией.

Запад обвиняет Россию в отправке войск и оружия через границу для поддержки сепаратистов в конфликте, в результате которого погибло более 13 000 человек. Москва эти обвинения отрицает.

