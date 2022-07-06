Черные женщины подписали письмо, призывающее США вернуть Бритни Грейнер домой

Письмо пришло на следующий день после того, как письмо Байдену из Phoenix Mercury Center, написанное от руки из ее камеры, было доставлено в Белый дом в День независимости. «Я боюсь остаться здесь навсегда», — написала она в письме Грейнер, выдержки из которого были опубликованы ее агентами, и попросила Байдена сделать «все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой».
В ответ на просьбу прокомментировать письмо Гранера Байдену пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриан Уотсон заявила The Washington Post:[Biden’s] Команда находится в постоянном контакте с семьей Бритни, и мы продолжим работать, чтобы поддержать ее семью. …правительство Соединенных Штатов продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой».
«Ужасающая» Бритни Грейнер пишет Байдену, требуя ее свободы
31-летняя Грейнер была арестована в феврале в международном аэропорту Шереметьево под Москвой, когда сотрудники таможни обнаружили в ее багаже картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. В то время она возвращалась в страну, чтобы присоединиться к екатеринбургской УГМК, российской команде, за которую она играет в межсезонье WNBA. В начале мая Государственный департамент объявил дело Гренье «незаконным задержанием», официальное определение, которое он представил в Управление специального посланника президента США по делам заложников.
Суд над ней начался в пятницу и, как ожидается, продолжится в четверг. Гринер еще не подала петицию. Ожидается, что она будет осуждена — по оценкам, 99 процентов уголовных процессов в России заканчиваются обвинительными приговорами — и ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
После пятничных слушаний присутствовавшая при этом временный поверенный в делах США Элизабет Радд заявила, что официальные лица США работают «на самом высоком уровне», чтобы вернуть Гренье домой. После того, как он смог поговорить с Грейнером в зале суда, Радд сказал: «В этих сложных обстоятельствах все работает, как и ожидалось».
Среди женщин, подписавших письмо, доставленное во вторник, были Бернис Кинг, генеральный директор Центра Кинга и дочь Мартина Лютера Кинга-младшего; актриса Аника Нони Роуз; певица Лидси, телеведущие Шон Робинсон и Санни Хьюстон; бывший председатель Национального комитета Демократической партии Донна Бразиле; бывший генеральный директор Black Entertainment Television Дебра Л. Ли; активистка и бывший президент NAACP Хейзел Дюкс; Дон Стейли , женский тренер по баскетболу Университета Южной Каролины и трехкратный олимпийский чемпион; И многие другие игроки, тренеры и руководители WNBA.
«Речь — это поддержка — поддержка со стороны группы чернокожих женщин, пытающихся спасти другую чернокожую женщину. Это так просто, — сказал Стейли в телефонном интервью во вторник, — …Я думаю о Бритни весь день, каждый день. Я пытаюсь поставить себя на их место и хочу, чтобы кто-то боролся за меня — люди, которые не заткнутся».
Не надеясь на оправдательный приговор, сторонники Гренье в последние недели стремились усилить общественное давление на администрацию Байдена, чтобы добиться ее освобождения по дипломатическим каналам, что осложнялось усилением напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Россией после вторжения последней в Украину.
Но в сообщении во вторник сторонники Гренье потребовали большей срочности: «Более того, чтобы отдать приоритет ее немедленному возвращению на словах, она должна на самом деле сделать это и заключить договор, чтобы вернуть Бритни домой».
«Хватит. Я не хочу больше считать дни», — сказал Терри Джексон, исполнительный директор Ассоциации игроков WNBA и один из организаторов письма, имея в виду тот факт, что во вторник исполняется 138 дней Гринер. Она добавила, что Байден и Харрис были «избраны избирателями». Они очень похожи на мое членство. Это сообщение будет мощным, это сообщение заставит их обратить внимание».
Мнение: Бритни Грейнер — заложница, просто и ясно
В письме, организованном коллективной сетью #WinWithBlackWomen, также содержится призыв к Байдену и/или Харрису встретиться с женой Гренера, Шерил, и отмечается, что телефонный разговор между Гринерами, организованный в прошлом месяце, не удался, поскольку в посольстве США не было ни одного сотрудника. . Москва, чтобы исправить звонок — то, что Госдепартамент назвал «логистической ошибкой».
«Я больше не собираюсь молчать», — заявила Шерил Грейнер во вторник на утреннем шоу CBS. Я найду этот баланс между вредом и помощью, чтобы подтолкнуть наше правительство к тому, чтобы сделать все возможное. [Administration officials] Не двигайся. Они ничего не делают. У моей жены проблемы, и мы должны ей помочь».
По сообщениям российских государственных СМИ, произошел обмен пленными между Грейнером и Виктором Бутом, российским торговцем оружием, отбывающим 25-летний тюремный срок за сговор с целью убийства граждан США и оказание помощи террористической организации. Но официальные лица США никак не прокомментировали возможность такого обмена. В апреле официальные лица США добились освобождения бывшего морского пехотинца Тревора Рейда из России путем обмена пленными.
«Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть Бритни на американскую землю», — сказал Стейли. «Что бы это ни было».
Также во вторник преподобный Аль Шарптон, основатель и президент Национальной сети действий, пригласил Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена организовать визит его и других религиозных лидеров к Гренеру в России.
«После разговора с ее женой на прошлой неделе я глубоко обеспокоен физическим, психическим и духовным здоровьем Бритни Грейнер», — говорится в заявлении Шарптона. «Сегодня я настаиваю [the administration] Немедленно привезти себя и моих собратьев-религиозных лидеров в Россию, чтобы мы могли помолиться за Бритни в тюрьме. Она заслуживает того, чтобы Соединенные Штаты сделали что-то для нее, чтобы она могла набраться сил, пока это зрелище продолжается. …Четыре месяца слишком долго для этого, и я надеюсь, что президент выполнит ее просьбу вернуться домой».
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