Кливленд. Согласно иску о гражданских правах, поданному во вторник в федеральный суд в Янгстауне, черный владелец 14 франшиз McDonald’s заявил, что компания более благосклонно относится к белым владельцам и отказывает ему в возможности покупать рестораны в более богатых общинах.

Херб Вашингтон, бывшая звезда легкой атлетики из Мичигана, который в середине 1970-х играл в «Окленд Атлетикс» два сезона, сказал, что дискриминационная практика чикагской компании привела к разрыву в продажах между франшизами, принадлежащими Блэку, в размере 700 000 долларов. И те, которыми владеют белые.

В иске утверждалось, что франшизы в районах с низким доходом обходятся дороже, имеют более высокую текучесть кадров и нерентабельны.

«Перемещая чернокожих владельцев в самые старые магазины в самых неблагополучных районах, McDonald’s гарантирует, что чернокожие франчайзи никогда не достигнут уровня успеха, на который могут рассчитывать белые франчайзи», – говорится в иске.

«Черные франчайзи должны тратить больше на содержание своих магазинов, в то время как белые франчайзи получают полную выгоду от своих работников».

Более 50 бывших владельцев франшизы Black McDonald’s предъявили Вашингтону аналогичные претензии в иске, поданном против компании в сентябре, заявив, что им пришлось продать около 200 магазинов за последнее десятилетие.

Во время видеопресс-конференции во вторник Вашингтон заявил, что ведет борьбу с двухуровневой системой с тех пор, как 40 лет назад купил свою первую концессию в Рочестере, штат Нью-Йорк. Вашингтону когда-то принадлежало 27 ресторанов, и он сказал, что McDonald’s вынудил его продать семь магазинов за последние несколько лет белым владельцам.

Сейчас он владеет 12 ресторанами в северо-восточном Огайо и двумя в Пенсильвании. Он винит собственную защиту от имени владельцев Black McDonald’s в своих проблемах с компанией.

Вашингтон сказал: «Макдоналдс поставил меня целью вымирание». «Подтяжки занимают широко распространенную позицию возмездия против меня».

Во вторник McDonald’s выступил с заявлением, в котором отвергает утверждения Вашингтона. Компания заявила, что Вашингтон «сталкивается с коммерческими проблемами», для чего компания вложила значительные средства в его организацию, предоставив ему «множество возможностей в течение нескольких лет для решения этих проблем».

«Эта ситуация – результат многих лет бесхозяйственности со стороны г-на Вашингтона, чья организация не соответствовала многим нашим стандартам в отношении людей, процессов, удовлетворенности гостей и реинвестиций», – говорится в заявлении.

Согласно иску, количество франчайзи Black McDonald’s в США уменьшилось с 377 в 1998 году до 186 сегодня. В ответ компания заявила, что, хотя общее количество ее ресторанов в Соединенных Штатах выросло с 12 500 в конце 1998 года до 14 000 сегодня, процент магазинов, принадлежащих чернокожим, «в целом не изменился».

Вашингтон сказал, что всегда надеялся, что McDonald’s изменит свою культуру и создаст паритет между белыми и черными франчайзи. Он сказал, что недавно компания предлагала ему по 6 долларов в день за каждую из его франшиз, чтобы сократить разрыв в продажах.

«Я даже не могу купить Happy Meal с такой помощью», – сказал он. «Им не нужен такой человек, как я. Я говорю правду».

69-летний Вашингтон занимает уникальное место в истории бейсбола. Чемпион NCAA и всеамериканский бегун, он использовался только в качестве бегуна на крупных турнирах – он участвовал в 105 матчах впервые в 1974-1975 годах, но никогда не играл и никогда не выходил на поле в перчатке.

Вашингтон украл 31 базу и забил 33 удара А. Он выиграл чемпионский ринг после трех матчей чемпионата мира ИААФ в их победе над Лос-Анджелес Доджерс в 1974 году.

Вашингтон работал спортивным телеведущим в Лансинге, штат Мичиган, недалеко от кампуса Университета штата Мичиган, когда Чарли Финли, владелец инновационной компании А, подошел к нему и предложил сыграть в бейсбол.

Многие в крупных компаниях сочли это шуткой, но скорость Вашингтона добавила еще одно измерение команде, выигравшей три чемпионата мира подряд. Вашингтон провел весь сезон 1974 года с Оклендом и был заброшен в мае 1975 года.