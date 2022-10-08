Черный день для России? По сообщениям, два бомбардировщика Ту-22 были уничтожены Украиной, когда инцидент на Керченском мосту потряс Москву.

Сообщается, что в последнем инциденте из серии атак беспилотников на российскую военную инфраструктуру украинский беспилотник нацелился на российский бомбардировщик Ту-22М, пересекавший границу.

Украинский беспилотник нанес удар по авиабазе Шиковка, где базируются российские стратегические бомбардировщики Ту-22 52-го тяжелобомбардировочного авиационного полка. Объект расположен в 170 милях к юго-западу от Москвы и в 140 милях к северу от границы с Украиной.

О последнем нападении 7 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шабша. украинец СМИ Также сообщалось, что в результате атаки беспилотника-камикадзе на территории военной базы Шайковка в Калужской области произошел взрыв.

⚡️ Согласно https://t.co/ILSf5xHd1f Источники сообщают, что два дальних стратегических ракетоносца Ту-22М3 уничтожены в результате атаки беспилотника-камикадзе на военный аэродром в Калужской области РФ. Сообщается, что именно из этого аэропорта — Флэш (@Flash_news_ua) 7 октября 2022 г.

«Беспилотник пролетел со стороны границы. По данным российских телеканалов TG, взрыв произошел, когда БПЛА находился над взлетно-посадочной полосой», — сообщает LB.ua со ссылкой на источники. Тем не менее, Шабша просил В его Telegram-канале удар беспилотника не повредил базу ВВС.

Перевод сообщения на английский язык – «Сегодня произошел взрыв на военном аэродроме Шайковка в Калужской области. Был сбит беспилотник якобы со стороны границы. «Жертв не было», — сказал он. Он отметил.

«Инфраструктура и оборудование аэропорта не пострадали. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств происшествия», — добавил Шабша.

Российские СМИ также подтвердили взрыв под Калугой. Российское информационное агентство «Редовка» утверждало, что беспилотник был сбит до того, как нанес ущерб авиабазе.

«БЛА сбит на взлетно-посадочной полосе воинской части в Калужской области», — Реадоква сообщил . «Известно, что беспилотник не может нанести какого-либо серьезного ущерба. Сбит в воздухе при заходе на посадку», — говорится в сообщении.

С другой стороны, Согласно с В результате удара беспилотника были уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22, которые использовались для нападения на Украину.

Зона боевых действий полученный Аналогичная информация от двух источников украинской разведки. С другой стороны, Шабшах опроверг утверждения о том, что два бомбардировщика Ту-22М Backfire были повреждены на авиабазе Шековка.

«Как сообщалось ранее, сегодня на военном аэродроме Шайковка в Калужской области упал беспилотник», — поделился он в своем Telegram-канале.

«Мой вице-канцлер немедленно выехал на место и разъяснил ситуацию. О пострадавших не сообщается. Инфраструктура и оборудование аэропорта не пострадали. «Информация о поврежденных самолетах полностью фальшивая», — заявил он.

Российские Ту-22 в действии на Украине

Бомбардировщики Ту-22М играют ключевую роль в полномасштабном наступлении России на Украину. 14 апреля они присоединился Началось с применения подвижных и неуправляемых бомб.

Эти самолеты также бомбили завод «Азовсталь» в осажденном Мариуполе. Мариуполь бомбили несколько дней до середины мая.

Русские войска уже окружили город. В результате Ту-22М3 мог обстреливать Мариуполь шквалом свободнопадающих бомб, не беспокоясь об украинской ПВО.

Говорят, что они использовали бомбу ФАБ-3000, которая весит 3000 кг (6614 фунтов) и является самой большой в российском арсенале. Однако это не было подтверждено.

Ту-22М3 используют тяжелые сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22М, Х-22Н или Х-32 для поражения целей в глубине Украины. 11 мая, Первое видео Ракета Ту-22М3, выпущенная из кабины, по всей видимости, нацеленная на Украину, была запущена Россией.

Эти атаки становятся все более частыми по мере истощения российских запасов высокоточных крылатых ракет. Считается, что противокорабельные ракеты Ту-22 используются военными в второстепенном, менее точном режиме атаки наземных целей.

6 октября было сообщил Бомбардировщики впервые с августа нанесли авиаудар по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

Разрушен главный российский мост в Крым

Тем временем Керченский мост, один из флагманских проектов президента России Владимира Путина, связывающий Россию и Крым, был разрушен мощным взрывом.

🇷🇺🇺🇦 Sacrée gueule de Bois au lendemain des 70 ans de #бутин. Ле Пон д #кертч Зависимый ла #Виновный à la Russie en proie aux flammes et partement effondré 👌 С Дунем Роятенияpic.twitter.com/yGe0AFOXHt — OpexNews (@OpexNews) 8 октября 2022 г.

Построенный по указанию Владимира Путина и открытый в 2018 году, мост служил важным транзитным маршрутом для войск и средством доставки военного снаряжения российским войскам, воюющим в Украине, особенно на юге.

Несмотря на войну в Украине, Россия настаивает на том, что мост безопасен, а Киев пригрозил возмездием в случае нападения.

На кадрах с моста, которые стали вирусными в сети, видно, как быстро горящий пожар охватил как минимум два вагона поезда и половину близлежащего автомобильного моста, обрушившегося в Керченский пролив. Огонь сопровождал огромный черный дым.

8 октября около 6 часов утра при переходе железнодорожного моста раздался взрыв. Российские официальные лица обвинили в заминированном автомобиле. Очевидцы говорят, что слышали это за километры.

«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильном участке Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных баков поезда. Крымский полуостров», — говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет России.