Аллен приобретает активы Black News Channel после того, как суд по делам о банкротстве одобрил его покупку за 11 миллионов долларов. В течение 10 минут после перевода денег Аллен сказал, что изменил название радиостанции на «Грю» — западноафриканский термин для рассказчика.

Аллен, которому принадлежат 36 телевизионных станций и 12 кабельных сетей, хотел, чтобы канал был более инклюзивным, в том числе в его названии.

«Я никогда не думал, что это такая хорошая идея, Black News Channel», — сказал Аллен. «Я не думаю, что нам нужны Black News. Я думаю, нам нужен хороший новостной канал».

Глава отдела СМИ CNN Брайан Стелтер заявил в воскресенье в интервью Reliable Sources, что сеть представляет собой небольшой стартап, который вообще не занимает высоких позиций в рейтингах, но что он «делает отличную работу».

Аллен сказал, что возрожденный канал будет посвящен образу жизни, развлечениям, новостям и спорту. Канал будет работать с исторически сложившимися колледжами и университетами для чернокожих, чтобы лицензировать более 2000 спортивных мероприятий для трансляции на Gririo. «Это поможет нам усилить спортивные события», — сказал Аллен. «И помочь обучать этих детей в этих школах». Аллен подчеркнул, что в медиа-индустрии недостаточно разнообразия владельцев, и не только чернокожее сообщество недостаточно представлено. «Женщины не владеют этими сетями и не контролируют свой образ и подобие, а также то, как они создаются и изображаются», — сказал Аллен. «Азиаты в значительной степени выпадают из медиапространства с точки зрения того, как их изображают или даже видят. Многие испаноязычные сети принадлежат людям, которые даже не говорят по-испански». Мы не можем гарантировать «настоящую демократию», пока голоса всех этих сообществ не будут услышаны, сказал Аллен. READ Столица Украины выглядит как «рама конца света» после очередного дня постоянных бомбежек Он добавил, что такие стартапы, как Black News Channel, нуждаются в большей поддержке со стороны корпоративной Америки. Хотя крупные сети часто получают более 1 миллиарда долларов в год в виде платы за подписку на кабельное телевидение, Black News не получает ничего. Аллен также сказал, что доход канала от рекламы составил менее 2 миллионов долларов. «Это означает, что личное вознаграждение председателя и исполнительного директора каждой из компаний из списка Fortune 500 было больше, чем вся реклама на канале Black News», — сказал Аллен.