Аллен приобретает активы Black News Channel после того, как суд по делам о банкротстве одобрил его покупку за 11 миллионов долларов. В течение 10 минут после перевода денег Аллен сказал, что изменил название радиостанции на «Грю» — западноафриканский термин для рассказчика.
Аллен, которому принадлежат 36 телевизионных станций и 12 кабельных сетей, хотел, чтобы канал был более инклюзивным, в том числе в его названии.
«Я никогда не думал, что это такая хорошая идея, Black News Channel», — сказал Аллен. «Я не думаю, что нам нужны Black News. Я думаю, нам нужен хороший новостной канал».
Глава отдела СМИ CNN Брайан Стелтер заявил в воскресенье в интервью Reliable Sources, что сеть представляет собой небольшой стартап, который вообще не занимает высоких позиций в рейтингах, но что он «делает отличную работу».
Аллен сказал, что возрожденный канал будет посвящен образу жизни, развлечениям, новостям и спорту. Канал будет работать с исторически сложившимися колледжами и университетами для чернокожих, чтобы лицензировать более 2000 спортивных мероприятий для трансляции на Gririo.
«Это поможет нам усилить спортивные события», — сказал Аллен. «И помочь обучать этих детей в этих школах».
Аллен подчеркнул, что в медиа-индустрии недостаточно разнообразия владельцев, и не только чернокожее сообщество недостаточно представлено.
«Женщины не владеют этими сетями и не контролируют свой образ и подобие, а также то, как они создаются и изображаются», — сказал Аллен. «Азиаты в значительной степени выпадают из медиапространства с точки зрения того, как их изображают или даже видят. Многие испаноязычные сети принадлежат людям, которые даже не говорят по-испански».
Мы не можем гарантировать «настоящую демократию», пока голоса всех этих сообществ не будут услышаны, сказал Аллен.
Он добавил, что такие стартапы, как Black News Channel, нуждаются в большей поддержке со стороны корпоративной Америки. Хотя крупные сети часто получают более 1 миллиарда долларов в год в виде платы за подписку на кабельное телевидение, Black News не получает ничего. Аллен также сказал, что доход канала от рекламы составил менее 2 миллионов долларов.
«Это означает, что личное вознаграждение председателя и исполнительного директора каждой из компаний из списка Fortune 500 было больше, чем вся реклама на канале Black News», — сказал Аллен.
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