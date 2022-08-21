«Черный миф: Вуконг» получил два новых трейлера, но без даты выхода

каждый август для последние два годаКитайский разработчик Game Science Studio опубликовал новые скриншоты геймплея грядущей RPG. Черная легенда: Вуконг. Никто не упускает момент, он сделал то же самое в этом году. В пятницу студия поделилась новым восьмиминутным игровым трейлером и шестиминутной внутриигровой кинематографической сценой. Как и в прошлом году Представлен Unreal Engine 5Первый является частью демонстрации для NVIDIA. DLSS Технология масштабирования на базе искусственного интеллекта, и вы можете увидеть разницу, которую она оказала — и год дополнительной работы — на частоту кадров в игре. По сравнению с прошлогодним трейлером движение более плавное, а частота кадров меньше.

https://www.youtube.com/watch?v=bJuLthUOSsY

Мы также видим, как Game Science Studio повторяет формат From Software’s Souls несколькими интересными способами. В одном из моих любимых рассказывается о растении, которое главный герой собирает примерно на трети клипа. Когда они идут отрывать его от земли, оказывается, что Растение — это враг, который может приковать игрока к месту, делая его уязвимым для мощных атак прочесывания. Это забавный поворот кривых сундуков с программным обеспечением, которое всегда должно заставлять вас быть в тонусе. Для кинематографический трейлерпредлагает по-новому взглянуть на Вуконг Путешествие на ЗападВдохновляющая сказка. Трудно сказать, как сцена, которую мы видим, вписывается в более широкую историю, которую Game Science надеется рассказать, но у студии явно есть талант к анимации.

К сожалению, ни один из трейлеров не заканчивается датой выхода игры. Еще в 2020 году Game Science Studio заявила, что надеется, что это произойдет. Черная легенда: Вуконг на компьютеры и консоли к 2023 году.