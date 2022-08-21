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«Черный миф: Вуконг» получил два новых трейлера, но без даты выхода

21 августа, 2022
Artem Sokolov

каждый август для последние два годаКитайский разработчик Game Science Studio опубликовал новые скриншоты геймплея грядущей RPG. Черная легенда: Вуконг. Никто не упускает момент, он сделал то же самое в этом году. В пятницу студия поделилась новым восьмиминутным игровым трейлером и шестиминутной внутриигровой кинематографической сценой. Как и в прошлом году Представлен Unreal Engine 5Первый является частью демонстрации для NVIDIA. DLSS Технология масштабирования на базе искусственного интеллекта, и вы можете увидеть разницу, которую она оказала — и год дополнительной работы — на частоту кадров в игре. По сравнению с прошлогодним трейлером движение более плавное, а частота кадров меньше.

https://www.youtube.com/watch?v=bJuLthUOSsY

Мы также видим, как Game Science Studio повторяет формат From Software’s Souls несколькими интересными способами. В одном из моих любимых рассказывается о растении, которое главный герой собирает примерно на трети клипа. Когда они идут отрывать его от земли, оказывается, что Растение — это враг, который может приковать игрока к месту, делая его уязвимым для мощных атак прочесывания. Это забавный поворот кривых сундуков с программным обеспечением, которое всегда должно заставлять вас быть в тонусе. Для кинематографический трейлерпредлагает по-новому взглянуть на Вуконг Путешествие на ЗападВдохновляющая сказка. Трудно сказать, как сцена, которую мы видим, вписывается в более широкую историю, которую Game Science надеется рассказать, но у студии явно есть талант к анимации.

К сожалению, ни один из трейлеров не заканчивается датой выхода игры. Еще в 2020 году Game Science Studio заявила, что надеется, что это произойдет. Черная легенда: Вуконг на компьютеры и консоли к 2023 году.

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