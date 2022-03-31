Чесс и Карякин рассматривают апелляцию на шестимесячный бан за пророссийские комментарии

Чемпионат мира по блицу 2018 — Rapid Open — Санкт-Петербург, Россия — 26 декабря 2018 г. Россиянин Сергей Карякин смотрит на доску во время матча против россиянина Антона Демченко. Фото: Антон Ваганов/Reuters

(Рейтер) — Лучший учитель России Сергей Карякин сообщил российскому информационному агентству ТАСС во вторник, что обжалует решение о запрете ему на шесть месяцев участвовать в соревнованиях из-за его поддержки вторжения России в Украину.

32-летний игрок, который бросил вызов Магнусу Карлсену за титул чемпиона мира в 2016 году, в последние недели защищал действия своей страны в социальных сетях, что вызвало резкую критику со стороны шахматного мира.

Запрет ставит под сомнение участие Каргкина в турнире претендентов, который стартует 16 июня. Подробнее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Сейчас думаю, участвовать или нет в турнире претендентов», — сказал он.

«Сейчас все мои мысли о том, чтобы подать апелляцию. На это есть 21 день, а уже прошла неделя, и нам нужно поторопиться с этим».

Карякин, родившийся в Крыму и представлявший Украину до 2009 года, добавил, что его адвокаты рассматривают вопрос о том, куда лучше подать апелляцию: в Спортивный арбитражный суд (CAS) или в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Ранее ФИДЕ лишила Москву права принимать у себя Шахматную Олимпиаду и Конгресс ФИДЕ в конце этого года, а российским игрокам также запретили участвовать в турнирах под их флагом.

Запрет также распространяется на белорусских игроков, потому что Беларусь была основным плацдармом для российских войск во время украинского вторжения.

READ № 1 в мужском плавании и прыжках в воду, оценка 14 по LOI Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Рейтер.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.