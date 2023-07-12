Четверо выпускников Гаттонской академии поступают в академии обслуживания

Боулинг-Грин — в классе Гаттонской академии 2023 года четыре выпускника обязались осенью поступить в академии военной службы. Выпускники будут поступать в Военно-морскую академию США, Академию береговой охраны, Академию ВВС США и Военную академию США в Вест-Пойнте, чтобы продолжить свое образование и работу в соответствующих родах войск. Чтобы получить назначение в военную академию, студенты должны быть выдвинуты представителем в Конгрессе, а также иметь исключительные академические достижения, хорошие моральные качества и пройти оценку физической подготовки, помимо других строгих требований. Предыдущие выпускники Gatton Academy посещали сервисные академии, в том числе Бенджамина Райса (выпуск 2012 года, христианская школа Сомерсета) и Сэмюэля Хоффмана (выпуск 2021 года, Центральная средняя школа округа Нотт), хотя многие пошли в армию другими путями.

Бреннан МакЭлфрешот Восточная средняя школа Джессамин (округ Джессамин), в Военно-морскую академию США в Аннаполисе, штат Мэриленд, и изучать робототехнику и технику управления. МакЭлфреш был выдвинут сенатором США Митчем МакКоннеллом и представителем США Энди Барром. Когда его спросили, как Гаттон подготовил его к поступлению в Академию обслуживания, МакЭлфреш сказал: «Гаттон позволил мне развиваться как независимому ученику, уважаемому коллеге и лидеру». МакЭлфреш предпочел академию обслуживания традиционному университету из-за возможности получить «отличное образование и служить более высокой цели, чем я сам, пока я это делаю».

Куинн Миллерот Средняя школа Хопкинсвилля (округ Кристиан), Он поступит в Академию ВВС США в Колорадо, где будет изучать физику с упором на астрофизику и китайский язык. «Я выбрал Академию обслуживания вместо традиционного колледжа или университета из-за уникальных возможностей, доступных, потому что это Академия обслуживания. У меня будет ускоренный путь к нескольким исследовательским работам в США и НАСА, и у меня будет возможность летать. Я бы не смог воспользоваться этими возможностями в обычном колледже или университете». Миллер был номинирован сенатором США Митчем МакКоннеллом, сенатором США Рэндом Полом и представителем США Джеймсом Комером.

Диего Мореноот Средняя школа Элизабеттауна (округ Хардин)И Он был номинирован в несколько академий конгрессменом США Бреттом Гатри и назначен в Академию торгового флота, прежде чем принять назначение в Академию береговой охраны. Когда его спросили, как Гаттон подготовил его к поступлению в Академию обслуживания, Морено ответил: «Гаттон подготовил меня, научив меня правильной трудовой этике и вниманию к деталям, необходимым для успеха и привлечения интереса академий, и подготовил меня к академическим успехам в академии. » Морено чувствовал, что посещение Академии обслуживания «было прямым шагом в моей карьере».

Рейган Фелпсот Средняя школа Бардстауна (округ Нельсон)И Он поступит в Военную академию Соединенных Штатов, более известную как Вест-Пойнт, чтобы изучать российские и международные отношения с дополнительной специализацией по европейским исследованиям терроризма. «Мой отец служил в армии, и поэтому я всегда хотел быть частью чего-то целенаправленного. Я нахожу силу в ценностях военных, и я хотел заниматься образованием и армией». Выдвинутая конгрессменом США Бреттом Гатри и сенатором США Рэндом Полом, Фелпс представила свою номинацию на мероприятии в Гаттонской академии этой весной. «Гаттон познакомил меня с моей любовью к русскому языку и культуре, а также помог мне получить стипендию NSLI-Y для обучения за границей в Эстонии. Во время поездки я разговаривал с офицерами дипломатической службы США, которые действительно пробудили во мне интерес к международным делам. Я даже не узнал бы об этих месторождениях и возможностях без Гатуна».

Конгрессмен США Бретт Гатри поздравил этих студентов, сказав: «Поздравляю Риган Фелпс, Диего Морено, Бреннан МакЭлфреш и Куинн Миллер с назначением в самые престижные академии обслуживания нашей страны. Эти студенты являются образцовыми представителями Гаттонской академии математики и естественных наук. Это большая честь, особенно для выпускника Вест-Пойнта: «Назначить трудолюбивых и замечательных студентов из округа II в академии обслуживания Америки. Я был горд назначить Рейгана Фелпса из Бардстауна и Диего Морено из Элизабеттауна в академии обслуживания. Я хочу поблагодарить всех этих студентов за то, что они решили использовать свои таланты для служения нашей стране».

Каждый год более 13 000 кандидатов подают заявки в каждую академию обслуживания, и только 5 000 получают номинации Конгресса или связанные со службой. Из них было принято от 1000 до 1300. Линетт Бридлав, директор Гаттонской академии, похвалила этих студентов за то, что они сказали «да» возможностям в Гаттоне. Академия Гаттона, входящая в состав Университета Западного Кентукки, имеет уникальную возможность предложить студентам множество возможностей для изучения своих интересов, бросить вызов себе и развить свои лидерские качества. Бреннан, Куинн, Диего и Риган сказали «да» возможности учиться за границей, интенсивно изучать важные языки, участвовать в исследованиях под руководством преподавателей и занимать руководящие должности в нашем сообществе. Они продвигали себя в академическом и личном плане, уезжая из дома и поступая в колледж на два года раньше в среде, созданной для того, чтобы бросать им вызов и поддерживать их. Они максимально используют возможности, которые им подходят лучше всего, — характеристика, которая будет приносить им пользу на протяжении всей их жизни».

Об Академии ГаттонаАкадемия Гаттона: Академия Гаттона, основанная в 2007 году, является первой двухлетней программой проживания в Кентукки для одаренных и одаренных юниоров и пожилых людей. Учащиеся Gatton Academy посещают младшие курсы и являются студентами дневного отделения WKU, изучающими продвинутые STEM. Академия Гаттона получила награду 2022 года за вдохновляющие программы в области науки, технологий, инженерии и математики. Понимание разнообразия Награда журнала и инновационного партнерства от Национальной ассоциации средних школ STEM.

О Военно-морской академии США: Как университетский колледж морской службы в нашей стране, Военно-морская академия Готовит молодых мужчин и женщин к тому, чтобы стать профессиональными компетентными, характерными и сострадательными офицерами ВМС и Корпуса морской пехоты США. Курсанты Военно-морской академии являются действующими гардемаринами ВМС США. Они посещают Академию в течение четырех лет, получив степень бакалавра наук и получив звание сержанта морской пехоты или второго лейтенанта морской пехоты. Выпускники Военно-морской академии служат не менее пяти лет в военно-морском флоте или корпусе морской пехоты.

Об Академии ВВС США: Академия ВВС Это военная организация и университет. Большая часть Академии была создана, как и большинство других баз ВВС, особенно Десятое крыло авиабазы, но суперинтендант, комендант, декан колледжа и студенческое крыло были созданы по образцу гражданского университета.

Об Академии береговой охраны: Академия береговой охраны США Он предлагает беспрецедентную возможность поступить в элитный профессиональный колледж, который не взимает плату за обучение и гарантирует сложную и полезную карьеру по окончании учебы. Входящая в число самых престижных высших учебных заведений страны, Академия береговой охраны США в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, с гордостью обучает будущих лидеров многоцелевых военно-морских сил Америки. Каждый год около 200 выпускников назначаются офицерами береговой охраны, чтобы помочь обеспечить безопасность и управление водами нашей страны.

О Военной академии США: Военная академия США Миссия Вест-Пойнта состоит в том, чтобы «обучать, обучать и вдохновлять кадетский корпус, чтобы каждый выпускник был уполномоченным лидером, приверженным ценностям долга, чести и страны и подготовленным к карьере профессионального мастерства и служению обществу». нации в качестве офицера армии Соединенных Штатов».