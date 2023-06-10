Четверо детей коренных народов пропали в джунглях на 40 дней после того, как их нашли живыми в авиакатастрофе в Колумбии.

Власти Колумбии нашли четырех живых детей из числа коренных народов, которые выжили в авиакатастрофе 40 дней назад и стали предметом интенсивных поисков в джунглях Амазонки, которые вызывают тревогу у колумбийцев.

Власти Колумбии объявили сегодня, в пятницу, что четверо детей из числа коренных народов, пропавших без вести 40 дней назад после того, как они выжили в авиакатастрофе в джунглях Амазонки, были найдены живыми в пятницу, что положило конец интенсивным поискам, охватившим всю страну.

Дети были одни, когда их обнаружили исследователи, и сейчас им оказывается медицинская помощь, сообщил журналистам президент Густаво Петро по возвращении с Кубы, где он подписал соглашение о прекращении огня с представителями повстанческой группировки «Национальная освободительная армия».

Президент назвал молодежь «примером выживания» и предсказал, что их сага «остается в истории».

Авария произошла рано утром 1 мая, когда одномоторная винтовая Cessna с шестью пассажирами и пилотом на борту объявила аварийную ситуацию из-за отказа двигателя.

Небольшой самолет вскоре исчез с радаров, и начались лихорадочные поиски выживших. Через две недели после крушения, 16 мая, поисковая группа нашла самолет в густом тропическом лесу и обнаружила тела трех взрослых на борту, но маленьких детей нигде не было.

Почувствовав, что они могут быть живы, колумбийские военные усилили поиски и отправили в этот район 150 солдат с собаками, чтобы выследить группу из четырех братьев и сестер в возрасте 13, 9, 4 и 11 месяцев. В поисках также участвовали десятки добровольцев из числа коренных народов.

В пятницу военные опубликовали в Twitter фотографии, на которых запечатлена группа солдат и волонтеров с детьми, закутанными в термоодеяла. Один из солдат поднес бутылку к губам маленького ребенка.

Во время поиска в районе, где видимость сильно ограничена из-за тумана и плотного укрытия, солдаты сбрасывают коробки с едой в лес на вертолетах, надеясь, что это поможет поддержать детей. Самолеты, пролетающие над лесом, запускали осветительные ракеты, чтобы помочь поисковым бригадам на земле ночью, а спасатели использовали громкоговорители, которые передавали сообщение, записанное бабушкой братьев и сестер, в котором говорилось, чтобы они оставались на одном месте.

Появились также слухи об убийствах детей, и 18 мая президент Петро написал в Твиттере, что дети были найдены. Затем он удалил сообщение, заявив, что правительственное агентство допустило ошибку.

Группа из четырех детей ехала со своей матерью из амазонской деревни Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, небольшой городок на краю тропических лесов Амазонки.

Они принадлежат к народу уитото, и старшие дети в группе, по словам официальных лиц, имеют некоторые знания о том, как выжить в тропическом лесу.

В пятницу, после подтверждения того, что дети были спасены, вождь сказал, что какое-то время он полагал, что детей спасло одно из кочевых племен, которые до сих пор бродят по отдаленному участку кустарника, где упал самолет, и почти не контактируют с власти. .

Но Пьетро добавил, что одна из собак-спасателей впервые нашла детей в лесу.

Официальные лица пока не говорят, кем были дети с места крушения, когда их нашли. Но команды искали в радиусе 4,5 км (почти 3 мили) от места, где небольшой самолет упал в лесную подстилку.

В ходе поисков солдаты нашли в лесу небольшие улики, которые заставили их поверить в то, что дети все еще живы, в том числе пару следов, детскую бутылочку, подгузники и кусочки фруктов, которые выглядели так, будто их покусали люди.

— Их спас лес, — сказал Пьетро. «Они дети джунглей, а теперь еще и дети Колумбии».