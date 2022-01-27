Четвертый Открытый чемпионат Австралии: Надаль — Берреттини, Медведев — Циципас

Мельбурн, Австралия. Ни одному из участников квалификации не удалось выйти в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В этом году в разгаре Мельбурн Парка все были доведены до пяти сетов.

Рафаэль Надаль во время своего последнего возвращения сбросил более 10 фунтов, и ему пришлось бороться с тошнотой и головокружением во время безумной победы над канадцем Денисом Шаповаловым во вторник на арене Рода Лейвера. Россиянин Даниил Медведев должен был сохранить матчбол на том же стадионе в среду, прежде чем обыграть соотечественника Шаповалова Феликса Оже-Альяссима в захватывающем матче после полуночи.

Маттео Берреттини пересек финишную черту дважды: испанским подростком Карлосом Алькарасом и французским ветераном Гаэлем Монфисом. Греку Стефаносу Циципасу пришлось сплотиться, чтобы избавиться от американца Тейлора Фрица.

Но после того, как Медведев восхитительно убежал от дефицита в два сета в четвертьфинале, определились финальные четыре, команда с настоящей звездной силой, если теннис сейчас велик.