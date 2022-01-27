Четвертый Открытый чемпионат Австралии: Надаль — Берреттини, Медведев — Циципас

Мельбурн, Австралия. Ни одному из участников квалификации не удалось выйти в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В этом году в разгаре Мельбурн Парка все были доведены до пяти сетов.
Рафаэль Надаль во время своего последнего возвращения сбросил более 10 фунтов, и ему пришлось бороться с тошнотой и головокружением во время безумной победы над канадцем Денисом Шаповаловым во вторник на арене Рода Лейвера. Россиянин Даниил Медведев должен был сохранить матчбол на том же стадионе в среду, прежде чем обыграть соотечественника Шаповалова Феликса Оже-Альяссима в захватывающем матче после полуночи.
Маттео Берреттини пересек финишную черту дважды: испанским подростком Карлосом Алькарасом и французским ветераном Гаэлем Монфисом. Греку Стефаносу Циципасу пришлось сплотиться, чтобы избавиться от американца Тейлора Фрица.
Но после того, как Медведев восхитительно убежал от дефицита в два сета в четвертьфинале, определились финальные четыре, команда с настоящей звездной силой, если теннис сейчас велик.
Это 35-летний Надаль, который на близком расстоянии от Роджера Федерера и Новака Джоковича является обладателем титула Большого шлема 21 в одиночном разряде, но, как обычно, говорит о цели и предпочитает путешествие.
«Я очень доволен и в целом чувствую себя очень удачливым из-за всего, что происходит со мной в этой жизни, верно?» Он выглядел заинтересованным, но удовлетворенным после боя с Шаповаловым, сказал Надаль. «Вы не всегда можете быть расстроены, если у соседа дом больше, чем у вас, или лучший телефон, или что-то лучше, не так ли? Я бы не расстроился, если бы Новак или Роджер закончили мою карьеру с большим количеством турниров Большого шлема, чем я».
Надо сказать, что у Надаля есть много приятных вещей, в том числе Смотреть Миллион долларов А 80-футовая яхта называлась «Великая белая», но, видимо, все же жаждала большего времени в полевых условиях. Иначе зачем ему тратить месяцы на реабилитацию хронического заболевания стопы, которое впервые угрожало его карьере, когда ему было чуть больше двадцати? Иначе зачем ему ехать в Мельбурн, хотя он заразился коронавирусом в конце декабря?
Любовь к игре никуда не делась, и он может получить много времени на корте (и вызовов) в полуфинальной дуэли с Берреттини, могучим итальянцем ростом 6 футов 6 дюймов, чей удар справа почти так же тяжел, как у Надаля.
Они играли только один раз. Надаль выиграл сеты подряд в полуфинале Открытого чемпионата США 2019 года, последнего турнира Большого шлема, который Надаль выиграл на твердом покрытии. Но 25-летняя Бритни теперь представляет собой закоренелую угрозу для большого бизнеса после выхода в финал Уимблдона в прошлом году.
«Я много раз наблюдал за ним на этом турнире и на других турнирах и болею за него», — сказал Берреттини о Надале. «Играть с ним на Роде Лейвере в полуфинале — это то, о чем я мечтал, когда был молодым».
Но мечта теперь не играть с ним, а победить его.
«Я знаю, что могу это сделать», — сказала Бритни на ночной пресс-конференции на этой неделе. «Это будет действительно тяжелый матч, но я уже в третий раз в полуфинале турнира Большого шлема, как вы сказали, а это значит, что это мой уровень, и я хочу двигаться дальше».
Берреттини стал первым итальянским игроком, дошедшим до полуфинала в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, и останется единственным как минимум до следующего года. Рыжий 20-летний Янник Шенер не мог сравниться с Циципасом в четвертьфинале в четверг.
23-летний Циципас, правша, вернувшийся после небольшой операции на локтевом суставе в межсезонье на руке, в первых раундах выглядел низко из-за того, что пропускал удары с земли. Но против Синнера он сорвался еще сильнее: доминировал мощным и универсальным ударом справа, одним из лучших ударов в игре. Он реализовал все четыре своих брейк-пойнта, не столкнулся ни с одним брейк-пойнтом и прекрасно приспособился к базовой линии Биг Сенера, чтобы выиграть, 6-3, 6-4, 6-2.
После этого он поблагодарил своего хирурга в Швейцарии.
«Он писал мне после каждого матча», — сказал Циципас. «Мы не думали, что я буду играть на Открытом чемпионате Австралии».
Повторная игра таким образом в заключительных раундах, вероятно, приведет его к Открытому чемпионату Австралии по теннису, поскольку в 2019 году он серьезно проявил себя, расстроив Федерера, чей плавный спортивный стиль, игра на всей площадке и одноручный удар слева повлияли на аналогичный матч Циципаса.
Но чтобы выйти в финал, Циципас должен выполнить то, что кажется самой сложной задачей в Мельбурне. Он должен победить Медведева, 25-летнего россиянина с нестандартным стилем, который близок к рейтингу №1 Джоковича после победы над ним в финале Открытого чемпионата США 2021 года.
У Медведева и Циципаса — 2-е и 4-е места соответственно — у обоих лидеров новой волны был холодный роман на гастролях, и они это признали. Но они подогрели друг друга, когда в прошлом году играли в Кубке Лейвера за сборную Европы в Бостоне.
«После Кубка Лейвера я стал лучше, — сказал Циципас. «Мы не разговаривали последние пару месяцев, но наши отношения заключаются в том, что у нас есть соперники на поле и борьба за одну и ту же мечту».
Медведев лидирует в серии личных встреч 6-2 и соревнуется со счетом 4-0 с Циципасом на открытых кортах с твердым покрытием, на крыше на Открытом чемпионате Австралии. Но Медведев, проигравший Джоковичу в финале в Мельбурн Парке в прошлом году, в среду оказался на расстоянии одного очка от «Дайнэмик» и вдохновил Оже-Альяссима.
Медведев обыграл его во всех трех предыдущих матчах, проиграв лишь один сет. Но он проиграл первые два сета в четвертьфинале, поскольку оказался менее надежным, чем обычно, во время их расширенных базовых розыгрышей, которые часто бывают зрелищными, и с трудом читал и воспроизводил большой Оже-Альяссим.
Они были совсем наоборот. Медведев играл свои служебные матчи в быстром темпе, часто между очками оставалось менее 10 секунд. Оже-Алиасим измеряется в своих играх на подаче и обычно использует полные 25 секунд. Его техника классическая, с плавными штрихами и последующими действиями. Медведев на 100% буквален, его длинные конечности летят во всевозможных, казалось бы, неоптимальных направлениях, но его залп чрезвычайно чист и сокрушителен.
Он полон уверенности, набрав большие очки после победы на своем первом крупном турнире в Нью-Йорке, и он нуждался в ней в среду, когда столкнулся с матч-пойнтом на подаче со счетом 4-5, 30-40 в четвертом сете после двойной ошибки.
Он спас его, сорвав его первую широкую подачу, с которой Оже-Альяссим не справился, а затем продолжил движение к победе.
Ему также повезло, он получил импульс в начале игры, когда игра была остановлена, чтобы отключить выдвижную крышу на Laver Arena из-за дождя во время тай-брейка третьего сета. С закрытой крышей было прохладнее, и Медведев признал, что они более популярны.
Но в помещении или на открытом воздухе это была захватывающая сюжетная линия для матча, в котором Оже Альяссиме с девятым номером был близок к победе.
сказал Оже-Альяссим, который сделал брейк в третьем гейме пятого сета и не реализовал ни один из своих шести брейк-пойнтов в этом сете.
Медведев, казалось, рвался вниз до конца: полный энергии и подпитывающий толпу. Когда его возвращение было завершено, комментатор Джим Курьер спросил его в суде, как он перевернул матч.
Он ответил: «Я действительно не знал, что делать». «Поэтому я не знаю, понравится ли это людям, но я сказал себе: «Что Новак собирается делать?» «
Многие австралийские болельщики высмеяли упоминание Джоковича, непривитой сербской звезды, депортированной из страны накануне турнира после того, как его виза была отозвана, а апелляция отклонена.
Медведев обычно не поддается неодобрению толпы — см. US Open 2019, — но на этот раз он использовал дипломатическое прикрытие: Рафа и Роджер также были быстро упомянуты как потенциальные влиятельные лица, и он заслужил поддержку за свои усилия.
Но Джокович, популярен он или нет, — это чемпион, которого Медведев ведет в Мельбурне.
«Во всех матчах, когда я немного отставал, я думал, просто будь как Новак. Покажи ему, что ты лучше», — сказал он, имея в виду свою оппозицию.
Пока этого вполне достаточно для Медведева, самого высокого игрока турнира. Джокович, девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису, занял бы первое место. Хотя его отсутствие сказалось на соревновательном балансе, это не помешало этому турниру дать массу зрелищности и финальный матч.
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