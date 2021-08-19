Четвертьфиналы в мужском и женском одиночном разряде подтверждены на WTT Contender Budapest

Лучшие посевные Лиам Питчфорд из Англии в мужском одиночном разряде и Сяосинь Ян из Монако в женском одиночном разряде вышли в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису (WTT) в Будапеште.

14-я ракетка мира Питчфорд победил белоруса Александра Ханина во втором раунде, выиграв 11-9, 11-7, 9-11, 11-4, в Олимпийском спортивном зале в Будапеште в столице Венгрии в первом соревновании WTT. проводится в Европе.

Завтра он встретится с немецким Килианом Ортом в своем третьем матче турнира.

Квадри Аруна, занявшая второе место из Нигерии, также продвинулась вперед в противоположной половине матча, победив французского Александра Робино со счетом 11-6, 11-4, 8-11, 11-4, и вышла в четвертьфинал против шведского Тролля Моригаарда.

После того, как вчера в первом раунде выбыл немец Ровен Велос, четвертый посев Индии Сатьян Гнанаскаран стал самой большой жертвой дня, проиграв итальянцу Ниаголу Стоянову.

Несмотря на свой первый матч, Гнанасекаран проиграл со счетами 10-12, 11-7, 12-10, 19-17 и в четвертьфинале встретится со своим седьмым соперником из Германии Данг Цю, который вернулся сзади, чтобы победить сборную Индии. Хармит. Десаи, сеяны 10, 5-11, 13-11, 11-6, 11-4.

Шестому посевному Кириллу Скачкову потребовалось пять матчей, чтобы обыграть индийца Манав Викаша Таккара со счетами 10-12, 13-11, 8-11, 11-6, 11-9, и завтра он встретится с Томасом Полански из Чехии с победителем. В полуфинале он встретится с Питчфордом или Ортом.

Четвертый посев Индии Сатьян Гнанаскаран потерпел поражение от итальянца Ниагола Стоянова в мужском одиночном разряде © Getty Images

В женском турнире Ян обыграла 10-ю посевную Сусандру Бергхель из Венгрии со счетом 11-6, 10-12, 11-4, 11-3 и теперь ей предстоит сразиться с россиянкой Ольгой Воробовой в четвертьфинале.

В нижней половине жеребьевки занявшая второе место россиянка Полина Михайлова продвинулась в двух матчах против сербки Изабеллы Лополиску 11: 3, 11-7, 11-8, и теперь должна сыграть со своей соотечественницей Элизабет Абрамян.

Победителю всероссийского противостояния предстоит сразиться с победителем четвертьфинала Индии между Маникой Батрой и Шригой Акулой.

Шестой сеяный Батра должен был пройти дистанцию, чтобы обыграть итальянку Джорджию Пикулин со счетом 12-10, 11-13, 11-5, 4-11, 11-8, в то время как Акула одержал две подряд победы над россиянкой Барборой Балазовой 11- 9, 11-6, 13-11.

И в других четвертьфиналах запланировано участие Джорджины Ботта, кандидата дома и третьего посева, которая пришла сзади, чтобы победить венгерку Леони Хартбрайх со счетом 9-11, 11-7, 11-5, 11-5.

Ботте теперь предстоит сразиться с россиянкой Марией Тилаковой после победы подряд над Арканом Гиришем Каматом.

Завтра состоятся четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночном разряде, а также полуфиналы в мужском и женском парном разряде.

На завтра также запланирован полуфинальный матч в парном разряде между индийцами Гнанаскаран, Белоруссией Батрой, Ханином и Дарьей Тригулос, в финале сразятся победители из Венгрии Нандур Шекьи и Дора Мадараш.