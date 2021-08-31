Нью-Дели: Четыре каганата, которые вернулись в Индию из России в апреле этого года после завершения года специальной космической подготовки для первой в стране миссии Каганяна, возвращаются. Москва Вернемся к пошиву космических костюмов на заказ.«Космическую одежду шьют в России, и они приедут сюда, в Москву, чтобы сделать мерки», – сказал недавно индийским СМИ посол Индии в России Д.П. Венкатеш Верма.

Российская научно-исследовательская компания “Свеста”, дочернее предприятие российской космической компании Роскосмос, производит четыре космических косметических средства. Четыре пилота IAF, отобранные для пилотируемых космических полетов, посетили объект «Звезда» в сентябре прошлого года, где были измерены их антропологические параметры для создания индивидуальных скафандров. Компания также предлагает индивидуальные сиденья для шкафов и индивидуальные подкладки для диванов. Соглашение, подписанное 11 марта 2020 года между Главкосмосом, дочерней компанией Роскосмоса, и Центром космической авиации ISRO, включает договоренности о специализированном обучении, космической одежде и космическом оборудовании.

Четыре Какканада, которые начали тренировки в России в феврале прошлого года, были приостановлены из-за эпидемии, завершив год обучения командным операциям в случае аварийного приземления на деревья и болота зимой. По данным Главкосмоса, летом на поверхности воды и на лугах. В настоящее время четверо отобранных проходят блочное обучение в Индии.

28 августа ISRO успешно провела первое горячее испытание модели System Temptation импульсной системы служебного модуля Каганяна в течение 450 секунд в испытательном центре в Махендрагири, штат Тамил Наду, что стало еще одним важным событием, связанным с миссией Каганяна. Производительность системы соответствовала целям тестирования и полностью соответствовала предварительным прогнозам. Планируются непрерывные горячие испытания для моделирования различных условий работы и анонимных условий.

ISRO планирует запустить свою первую беспилотную миссию Каганяна в следующем году, но дата последней беспилотной миссии еще не определена, поскольку эпидемия затронула все сроки выполнения конкретных работ.