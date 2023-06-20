Четыре человека получили ранения в результате нападения мужчины с топором на посетителей китайских ресторанов в Новой Зеландии.

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия (AP) — мужчина с топором беспорядочно напал на рестораны в трех близлежащих китайских ресторанах в Новой Зеландии, ранив четырех человек, сообщают полиция и свидетели.

Полиция сообщила, что мужчина начал нападение около 9 часов вечера в понедельник в пригороде Олбани, к северу от Окленда.

Полиция задержала 24-летнего подозреваемого на месте происшествия и обвинила его в нанесении телесных повреждений с умыслом на причинение тяжких телесных повреждений. Этот человек, который является китайцем, ненадолго появился в суде во вторник. Полиция не сразу назвала мотив нападения, но заявила, что у них нет доказательств того, что оно было совершено на расовой почве.

Оклендская городская больница сообщила во вторник, что один из пострадавших в результате нападения находится в стабильном состоянии. Больница North Shore сообщила, что у нее есть один пациент с травмами средней степени тяжести и еще один пациент с легкими травмами, оба в стабильном состоянии, и ранее выписали третьего пациента.

В ресторане New Zealand Herald сообщили, что он обедал с другом, когда мужчина вошел и начал нападать на своего друга, который был серьезно ранен.

«Я был в шоке. Когда я понял, что происходит, он попытался нацелиться на меня», — сказал Herald мужчина, попросивший не называть его имени. «Я заблокировал его топор рукой. Он также пытался целиться мне в голову, поэтому я заблокировал топор рукой».

В ресторане сказали, что мужчина с топором выгнал их из ресторана, а затем развернулся и вошел в другой ресторан.

Газета Herald опубликовала фотографию того, как топор рубит дрова, лежащий на тротуаре.

На кадрах наблюдения, опубликованных новостным сайтом Stuff, видно, как люди убегают из ресторана, в том числе один человек, который бежал назад, держась за стул, а другой человек следовал за ним с оружием на баррикаде.

Полиция заявила, что ожидает предъявления новых обвинений мужчине, который, по их мнению, действовал в одиночку. Полиция усилила свое присутствие возле ресторанов во вторник.

«Мы признаем, насколько ужасен этот инцидент для тех, кто в нем участвует, и для общества в целом, и мы обеспечиваем поддержку как жертвам, так и их друзьям и семьям», — говорится в заявлении инспектора Стефана Сагара.

Во время явки в суд ему помогал переводчик китайского языка. От него не требовалось подавать ходатайство. Ему дали временно отозванное имя, что является обычным результатом в правовой системе Новой Зеландии.

Рестораны, в которые вошел мужчина, были Yues Dumpling Kitchen, Zhangliang Malatang и Maya Hotpot. Они входят в группу уличных ресторанов, которые стремятся предложить посетителям недорогие варианты, напоминающие китайскую уличную еду.