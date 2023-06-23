ЧЕХИЯ ВЕДЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ С РОССИЕЙ, ЗАЯВЛЯЕТ ПРЕЗИДЕНТ — EURACTIV.com

Чехия вовлечена в информационную войну с Россией, отметил президент Чехии Петр Павел в своем вступительном слове на конференции «Медиа и Украина» в Праге в четверг, поскольку несколько учреждений подверглись кибератакам в тот же день.

Организатор конференции, Чешское радио, в день конференции подвергся массированной хакерской атаке, в результате чего сайт стал недоступен с раннего утра четверга. Чешское радио сообщило, что кибератаке подверглась сама конференция.

Павел рассказал участникам конференции, что Чехия ведет информационную войну с Россией, причем не традиционную, добавив, что основа для войны России в Украине закладывалась в медийном пространстве задолго до вторжения.

Президент Чехии добавил, что первой целью военных агрессоров в военное время является информация, потому что отрыв людей от правды помогает им побеждать.

Четверг был напряженным днем ​​для хакеров, так как сайт Госдепартамента также подвергся DDoS-атаке со стороны прокремлевской хакерской группы NoName в течение дня. DDoS-атаки включают в себя отправку большого интернет-трафика на веб-сайты, перегрузку их серверов и их сбой.

«Во второй половине дня мы зафиксировали DDoS-атаку на сайт Министерства иностранных дел Чехии, активность до сих пор не прекращена.

По данным хакерской группы, атака связана с опубликованным в среду докладом Госдепартамента, в котором содержится призыв к изменению отношений с Россией. Министр иностранных дел Ян Липавский (Хакеры) заявил, представляя отчет, что «политика Чехии в отношении России в ближайшие месяцы будет сосредоточена на том, как способствовать победе Украины в войне с Россией и как способствовать международной изоляции России».

Мы укрепим нашу способность противостоять гибридным действиям России. Мы хотим и впредь ограничивать контакты с Россией до самого базового уровня только в очень специфических областях. И мы будем поддерживать российское гражданское общество и правозащитников.

В четверг DDoS-атаки были направлены на другие чешские организации.

Хакеры из группы NoName также заявили в своем Telegram-аккаунте, что они атаковали сайты пражского автовокзала Флоренция, Пражского общественного транспорта и сервис mojeID, который используется для аутентификации пользователей в различных интернет-сервисах.

(Ондржей Плевак, Давид Пастор | EURACTIV.cz)

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