Чехия сообщила Национальной хоккейной лиге, что российские игроки не приветствуются

Нэшвилл и Сан-Хосе должны начать свои регулярные сезоны на O2 Arena 7 и 8 октября в первых играх НХЛ, которые будут проводиться за пределами Северной Америки с начала пандемии коронавируса. Хотя списки еще не были составлены, нападающий «Хищников» Яков Тренин и нападающий «Шаркс» Евгений Свечников могут находиться под влиянием чешской политики, которую заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли преуменьшил в комментарии Associated Press в четверг, заявив, что ему «плевать» на игроков. путешествие в Прагу. или взять снег.
Чехия стала одной из первых европейских стран, прекративших выдачу виз большинству граждан России после начала вторжения в феврале. Позже в том же месяце Чешская футбольная ассоциация заявила, что ее национальная сборная не будет играть за Россию, если две команды встретятся в плей-офф чемпионата мира — до того, как Россия была исключена из турнира. После объявления о предстоящих матчах Национальной хоккейной лиги в апреле легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выступил против приезда российских игроков в Прагу и, как сообщается, обратился по этому поводу в верхнюю палату парламента, сенат и министерство иностранных дел.
«Очень важно поддержать нашего украинского союзника и обеспечить безопасность наших граждан», — сказал Гашек чешским СМИ.
Первоначальный протест Чехии против участия России отражал более широкие усилия по запрету российским командам и спортсменам участвовать в некоторых крупных видах спорта и соревнованиях по всему миру. Некоторые запреты также были распространены на белорусских спортсменов из-за поддержки их страной России.
Российские федерации и спортсмены призвали выступить против запрета на спорт, включая футбол, гимнастику, регби и биатлон, а в апреле запрет на фигурное катание в России был отменен. Другие запреты были подтверждены, в том числе Всемирный запрет на легкую атлетику, который сохранил свою позицию перед чемпионатом мира по легкой атлетике прошлым летом.
Поскольку министерство иностранных дел Чехии подтвердило свою позицию в отношении российских хоккеистов, Международный олимпийский комитет, похоже, готов отменить свою февральскую рекомендацию о том, что спортивные федерации запрещают российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.
В ходе телефонной конференции на прошлой неделе президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сьюзан Лайонс сказала: «Мы знаем, что МОК начал думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начали обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этому вопросу».
Лайонс сформулировал повторное рассмотрение МОК как вопрос справедливости, добавив: «Я считаю, что в какой-то момент мы все чувствуем, что отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было их государственной политики или другой напряженности, существующей во всем мире.
«Я думаю, неизбежно возникнет желание увидеть, как спортсмены из России вернутся и примут участие в соревнованиях, но время уже определено и как оно выглядит».
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