Чехия сообщила Национальной хоккейной лиге, что российские игроки не приветствуются

«Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», которые должны открыть свои сезоны Национальной лиги в Праге в следующем месяце, намерены открыть для участия своих российских игроков, которые не могут въехать в Чехию из-за вторжения России в Украину. «Мы можем подтвердить, что Министерство иностранных дел Чехии направило письмо в НХЛ, чтобы указать, что в данный момент Чехия или любая другая страна в [visa-free] Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолик заявил в своем заявлении, что Шенгенская зона не должна выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию. Ассошиэйтед Пресс.

Нэшвилл и Сан-Хосе должны начать свои регулярные сезоны на O2 Arena 7 и 8 октября в первых играх НХЛ, которые будут проводиться за пределами Северной Америки с начала пандемии коронавируса. Хотя списки еще не были составлены, нападающий «Хищников» Яков Тренин и нападающий «Шаркс» Евгений Свечников могут находиться под влиянием чешской политики, которую заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли преуменьшил в комментарии Associated Press в четверг, заявив, что ему «плевать» на игроков. путешествие в Прагу. или взять снег.

Чехия стала одной из первых европейских стран, прекративших выдачу виз большинству граждан России после начала вторжения в феврале. Позже в том же месяце Чешская футбольная ассоциация заявила, что ее национальная сборная не будет играть за Россию, если две команды встретятся в плей-офф чемпионата мира — до того, как Россия была исключена из турнира. После объявления о предстоящих матчах Национальной хоккейной лиги в апреле легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выступил против приезда российских игроков в Прагу и, как сообщается, обратился по этому поводу в верхнюю палату парламента, сенат и министерство иностранных дел. READ Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: прямая трансляция, время начала, телеканал, способы просмотра, инструменты и многое другое

«Очень важно поддержать нашего украинского союзника и обеспечить безопасность наших граждан», — сказал Гашек чешским СМИ.

Первоначальный протест Чехии против участия России отражал более широкие усилия по запрету российским командам и спортсменам участвовать в некоторых крупных видах спорта и соревнованиях по всему миру. Некоторые запреты также были распространены на белорусских спортсменов из-за поддержки их страной России.

Российские федерации и спортсмены призвали выступить против запрета на спорт, включая футбол, гимнастику, регби и биатлон, а в апреле запрет на фигурное катание в России был отменен. Другие запреты были подтверждены, в том числе Всемирный запрет на легкую атлетику, который сохранил свою позицию перед чемпионатом мира по легкой атлетике прошлым летом.

Поскольку министерство иностранных дел Чехии подтвердило свою позицию в отношении российских хоккеистов, Международный олимпийский комитет, похоже, готов отменить свою февральскую рекомендацию о том, что спортивные федерации запрещают российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

В ходе телефонной конференции на прошлой неделе президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сьюзан Лайонс сказала: «Мы знаем, что МОК начал думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начали обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этому вопросу».

Лайонс сформулировал повторное рассмотрение МОК как вопрос справедливости, добавив: «Я считаю, что в какой-то момент мы все чувствуем, что отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было их государственной политики или другой напряженности, существующей во всем мире.