Чехи издеваются над Россией фиктивной аннексией Калининграда

Некоторые чехи троллит Россию фиктивным шагом по аннексии изолированной Калининградской области страны — один избранный чиновник даже провел «референдум» в Твиттере по этому вопросу.

Циничная аннексия региона Балтийского моря стала ответом на неоднозначного российского лидера Владимира Путина. Аннексия четырех областей раздираемой войной Украины прошлая неделя.

В настоящее время распространяется петиция с целью вырвать Калининград из рук России, и, как сообщается, один российский новостной сайт серьезно отнесся к этому предложению.

Сторонники этого шага шутили, что Чешская Республика не имеет выхода к морю, и поглощение этой территории впервые даст чехам доступ к морю.

«Пришло время разделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец-то смогли выйти к морю», — говорится в вирусном посте, который ретвитнул депутат Европарламента Томас Здеховски.

Сатирическая карта, циркулирующая в Твиттере, показывает, что Калининград разделен на чешскую и польскую территории. Твиттер / Михашек

В издание включена карта с изображением Калининграда. разделен на две части Верхняя половина отмечена чешским флагом, а нижняя половина отмечена польским флагом.

«Мы собираемся провести референдум, чтобы сделать Калининград чешско-польским», — продолжил он, используя смайлик смеющегося лица. «Возьмем гида в Крым».

Затем он разместил опрос в Твиттере и быстро объявил, пока опрос остается открытым, что «результаты ясны». И он последовал прошению и сделал Они собрали почти 15 000 подписей. По состоянию на среду. И «Официальный твиттер-аккаунт переименованного Краловца У него уже было 51 000 подписчиков.

Калининград, ранее называвшийся Кенигсбергом, является территорией России, граничащей с Литвой и Польшей. Ульф Модер / Альянс изображений через Getty Images

«После успешного референдума 97,9% калининградцев приняли решение о присоединении к Чехии и переименовании Калининграда в Кралович», — говорится в сообщении аккаунта в Twitter.

Калининград находится под контролем России с советских времен, но напрямую не связан с остальной частью страны. Граничит с Литвой и Польшей.

По крайней мере, один российский новостной сайт сообщил, что предложение об аннексии опасно. По данным новостного сайта iDNES.

В поддельном сообщении в Твиттере говорилось, что аннексия территории вдоль Балтийского моря «наконец-то» даст Чехии доступ к морю. Гетти Изображений

Здеховского не удивило, что некоторые пропустили шутку.

«Я думаю, что русские относятся к себе очень серьезно, как с точки зрения политики, так и с точки зрения международных отношений», — сказал он СМИ. «Нам нужно все больше и больше ставить перед ними зеркало и показывать, что мы не боимся их и их угроз и что мы готовы поддержать Украину в ее борьбе за возвращение всех земель».