Чехи обвиняют во взрывах складов боеприпасов в 2014 году элитное российское шпионское подразделение

Чешская Республика в субботу обвинила в серии загадочных взрывов на чешских складах боеприпасов в 2014 году элитное подразделение Службы военной разведки России – группу, которую Великобритания причастна к нападению с применением нервно-паралитического газа в 2018 году на бывшего российского шпиона в Солсбери, Англия.
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции в Праге, что его правительство ответит высылкой 18 российских дипломатов, которых оно считает шпионами. Он сказал, что чешская разведка и службы безопасности собрали «четкие доказательства», которые показали «разумное подозрение», что российская группа, известная как «Отряд 29155», была причастна к взрывам в конце 2014 года, в результате которых погибли двое чехов.
В декларации подчеркивается расширение усилий России по расширению своего влияния и ведению боевых действий по всему миру, включая военные операции, убийства и кибератаки.
Российское элитное подразделение действует не менее десяти лет, сосредоточивая внимание на саботаже, саботаже и убийствах за пределами России. Он дебютировал после нападения в марте 2018 года в Солсбери, Англия, на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервно-паралитического газа Новичок. Оба тяжело заболели, но позже выздоровели.
Великобритания обвинила в нападении в Солсбери российскую военную разведку, известную как ГРУ, и определила двух ее агентов, которые путешествовали под вымышленными именами, Александра Петрова и Руслана Бучирова, в качестве главных подозреваемых.
Во время выступления премьер-министра в Праге отдел по борьбе с организованной преступностью Чешской национальной полиции выступил с заявлением, в котором говорилось, что двое россиян с одинаковыми именами разыскиваются в связи с неустановленным «серьезным преступлением» и, как известно, находятся в полиции. Чехия – включая район Злин, где взорвались склады боеприпасов – с 11 по 16 октября 2014 г., дата первого взрыва.
Чешская полиция Он также опубликовал фотографии двух мужчин, которые были похожи на двух мужчин, изображенных на фотографиях, опубликованных Великобританией в 2018 году. Полиция сообщила, что мужчины использовали как минимум две разные личности, и спросила любого, кто их видел или знал что-либо об их передвижениях в Чехия позвонить на горячую линию.
Премьер-министр г-н Бабиш не стал напрямую обвинять россиян в причастности к взрывам на оружейных складах, но сказал, что есть «неопровержимые доказательства» причастности агентов российской военной разведки.
«Чешская Республика является суверенным государством и должна действовать в соответствии с этим беспрецедентным раскрытием», – добавил г-н Бабиш.
Чешская Республика, член НАТО, ранее высылала российских дипломатов, но никогда не приказывала отказываться от этого числа, как это было в субботу. Изгнание произошло всего через несколько дней после того, как Вашингтон выслал 10 российских дипломатов за вмешательство в президентские выборы в США в прошлом году и взлом компьютерных систем, используемых правительственными учреждениями.
Польша, еще один член НАТО, также выслала в последние дни российских дипломатов, приказав троим из них уехать в четверг, что Варшава назвала жестом «солидарности» с Соединенными Штатами.
Однако чешские действия были необычайно крутыми и размашистыми.
«Мне очень жаль, что чешско-российские отношения пострадают, однако Чешская Республика должна отреагировать», – сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Хамаск в Праге.
Причина взрывов на складе боеприпасов, которые начались в деревне Влаховице и возобновились на близлежащем складе в декабре 2014 года, полностью не выяснена.
Это совпало с усилиями Украины по увеличению поставок оружия из-за границы, когда она пытается вернуть себе восточные территории, захваченные поддерживаемыми Россией повстанцами летом 2014 года.
В сообщении чешских СМИ в субботу эти взрывы связывались с тем, что, по их словам, возможно, было попыткой России остановить поставки оружия чешского производства силам, воюющим в Сирии против президента Башара Асада, близкого союзника Москвы.