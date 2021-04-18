Чехи обвиняют во взрывах складов боеприпасов в 2014 году элитное российское шпионское подразделение

Чешская Республика в субботу обвинила в серии загадочных взрывов на чешских складах боеприпасов в 2014 году элитное подразделение Службы военной разведки России – группу, которую Великобритания причастна к нападению с применением нервно-паралитического газа в 2018 году на бывшего российского шпиона в Солсбери, Англия.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции в Праге, что его правительство ответит высылкой 18 российских дипломатов, которых оно считает шпионами. Он сказал, что чешская разведка и службы безопасности собрали «четкие доказательства», которые показали «разумное подозрение», что российская группа, известная как «Отряд 29155», была причастна к взрывам в конце 2014 года, в результате которых погибли двое чехов.

В декларации подчеркивается расширение усилий России по расширению своего влияния и ведению боевых действий по всему миру, включая военные операции, убийства и кибератаки.

Российское элитное подразделение действует не менее десяти лет, сосредоточивая внимание на саботаже, саботаже и убийствах за пределами России. Он дебютировал после нападения в марте 2018 года в Солсбери, Англия, на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервно-паралитического газа Новичок. Оба тяжело заболели, но позже выздоровели.