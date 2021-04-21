Чехи призывают союзников изгнать российских разведчиков в знак солидарности

ПРАГА (Рейтер). Исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамсик заявил во вторник, что Чешская Республика попросит Европейский Союз и союзников по НАТО принять меры солидарности с Прагой в ее споре с Москвой, включая изгнание офицеров российской разведки из своей страны.

Центрально-европейская страна в субботу выслала 18 сотрудников российского посольства, которых она опознала как офицеров разведки, по подозрению в том, что российские спецслужбы стояли за взрывом частного оружейного склада в 2014 году.

Москва отрицала причастность кого-либо из ее агентов к взрыву, в результате которого погибли два человека, и назвала позицию Чехии провокацией и в отместку выслала 20 чешских дипломатов и других сотрудников.

Раскол между Прагой и Москвой является крупнейшим с момента окончания советского господства в Восточной Европе в 1989 году, и он происходит на фоне растущей напряженности между Россией и Западом.

«Мы будем призывать к коллективным действиям со стороны Европейского Союза и стран НАТО, направленных на изгнание из солидарности конкретных сотрудников российских спецслужб из государств-членов Европейского Союза и НАТО», – сказал Хамачик на телевизионной пресс-конференции.

Хамачик сказал, что он вызвал посла России в Прагу в среду, где он проинформирует его о другом чешском ответе. Он отказался раскрыть реакцию.

Министерство иностранных дел заявило, что Прага также запросила на этой неделе специальное заседание Североатлантического совета.

«(Встреча) позволит обсудить другие возможные шаги союзников», – говорится в сообщении министерства в Twitter, добавив, что страна пришлет представителя высокого уровня.

Чешские официальные лица указали, что количество российских дипломатов в Праге превышает количество чешских дипломатов в Москве, что сделало высылку россиян более привязанной к операциям посольства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что утверждения Чехии о причастности России к взрыву 2014 года являются необоснованными и являются частью более широкой серии попыток сдерживания России.

Прага сообщила ранее, что у нее есть доказательства, подтверждающие подозрения, что взрыв склада был вызван теми же агентами ГРУ, которых обвиняли в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году. Москва также отрицает свою причастность к делу Скрипала.

(Подготовлено Яном Лопаткой и Робертом Мюллером; редактирование Элисон Уильямс и Питер Куни)