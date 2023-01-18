Чеченский диктатор показал по российскому телевидению, как очень плохо отжиматься

Чеченский лидер Рамзан Кадыров У него заслуженная репутация брутального крутого парня, но, видимо, он уже давно не бывал в спортзале.

Когда недавно по российскому телевидению Кадырову было предложено выполнить 40 отжиманий, его форма была настолько плохой, что сомнительно, чтобы он правильно выполнил одно отжимание, судя по недавно показанному видео с российского телевидения. Опубликовано в Твиттере.

На видео видно, как Кадыров слегка сгибает руки в локтях, когда он 34 раза протирает стеклянный пол. (Полное раскрытие: этот репортер поступил намного хуже, когда… В 2011 году прошел армейский боевой фитнес-тест.)

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Чтобы понять, как должны выглядеть настоящие отжимания, обратитесь к разделу «Задача и цель». Видео морской пехоты Демонстрирует правильную технику обучения Морские пехотинцы настолько сосредоточены на идее идеальных отжиманий, что легионы ветеранов целыми днями критикуют людей в социальных сетях за то, что они не выполняют отжимания должным образом.

В видео Корпуса морской пехоты поясняется, что отжимание включает в себя сгибание рук в локтях и опускание тела до тех пор, пока плечи не окажутся, по крайней мере, параллельны полу или полу. Кадыров, похоже, не настолько опустился, чтобы соответствовать основным параметрам лоббистского процесса.

Офицер морской пехоты, обучавший новобранцев в учебном лагере, подтвердил Task & Purpose, что Кадыров не смог правильно выполнить одно отжимание на видео.

«Ни одно из его отжиманий не зависело бы от первоначального теста на силу в учебном лагере, потому что ему не хватало полной амплитуды движений», — сказал офицер морской пехоты.. «Он не опустился полностью вниз (плечи параллельны поверхности) или полностью вниз (руки полностью сомкнуты) за одно повторение».

Вместо этого Кадыров выполнял отжимания «с частичной амплитудой», сказал офицер. Если бы он был морским пехотинцем, Корпус не позволил бы ему начать учебный лагерь, потому что он набрал бы ноль баллов на первом тесте на силу.

«Инструктор по строевой подготовке позвонил своему вербовщику, чтобы спросить, почему его отправили неподготовленным в учебный лагерь», — сказал один морской пехотинец. «Его могли бы отправить на занятия по физической подготовке, чтобы развить его силу и улучшить технику толчка, чтобы он мог снова попытаться сдать IST и начать тренироваться».

Кадыров правит Чечней более 15 лет. Кадыров, близкий соратник президента России Владимира Путина, помог России выиграть Вторую чеченскую войну с 1999 по 2009 год. Группа Хьюман Райтс Вотч В 2006 году было установлено, что кадыровские силы систематически пытали и пропадали заключенные.

Так зачем же Кадырову рисковать своей репутацией властелина жизни и смерти, показывая миру, что он не может должным образом заниматься лоббированием?

«Все это часть чеченского мачизма, созданного по образцу латинской и итальянской культуры, чтобы показать, что он крутой парень», — сказал Гленн Ховард, эксперт по Чечне и России в Джеймстаунском фонде в Вашингтоне, округ Колумбия. Периодически в манере Ким Чен Ына показывать, что он силач и верховный лидер общества, недовольного поддержкой Кадыровым Путина в войне на Украине».

Из видео видно, что Кадырову нужен личный тренер, если он хочет поражать людей своими силовыми подвигами. К счастью, Стивен Сигал Он должен быть доступен.

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