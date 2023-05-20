«Радиоавтоматика» специализируется на поставках зарубежного оборудования для оборонной промышленности России. Кредит изображения: Freepik.

ВАШИНГТОН, 20 мая (ЧТК) — Чешская компания Versvet попала в число объектов нового пакета антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами, поскольку помогла российской компании обойти торговые ограничения, сообщает министерство финансов США. Объявило руководство.

Министерство финансов Чехии сообщило ЧТК, что оно может вводить санкции только в отношении ЕС, ООН и национальных санкционных списков Чехии.

реклама

По данным Вашингтона, компания участвовала в усилиях российской «Радиоавтоматики» по импорту электроники, несмотря на то, что с начала российской агрессии против Украины она была внесена в санкционный список.

«Радиоавтоматика» специализируется на поставках иностранного оборудования для российской оборонной промышленности и неоднократно пыталась импортировать его через различных посредников с тех пор, как в прошлом году попала под санкции. В заявлении США говорится, что одним из них был «Версвет», которым владеет и управляет гражданка России Светлана Верховцева.

Санкционный орган Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), вчера ввел санкции как в отношении Верховцевой, так и в отношении ее компании.

Versvet находится в Белеградске в Карловых Варах, в коммерческом и административном центре города, и является одной из самых привлекательных частей города.

общий 30 000 несопровождаемых детей-беженцев в Чехии, говорит уполномоченный по правам человека

Министерство финансов Чехии сообщило ЧТК, что вся информация о действиях США отслеживается Управлением финансового анализа (FAU), которое отвечает за действия, связанные с санкциями в Чехии. Пресс-секретарь министерства Микаэла Лагронова заявила, что в соответствии с действующими правилами оно может применять эти меры только в отношении лиц или организаций, включенных в санкционные списки ЕС или ООН, или в чешском списке на основе так называемого закона Магнитского.

Вчера министерство финансов США заявило, что Управление по контролю за иностранными активами нацелилось на дополнительных физических и юридических лиц, связанных с «Радиоавтоматикой».

Это включало 22 человека и 104 организации с контактными лицами в более чем 20 странах или юрисдикциях. Эти санкции означают, что все активы указанных организаций заблокированы в США, а гражданам США и лицам, находящимся на территории США, запрещено проводить операции с этими организациями без разрешения OFAC.



https://brnodaily.com/2023/05/20/news/business/czech-based-company-becomes-target-of-new-us-anti-russian-sanctions/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/05/wrench-holds-russian-ruble-idea-collapse-ruble-economy-sanctions-against-russia-economic-crisis-russia-due-war- Украина-кредит-freepik-1024×683.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/05/wrench-holds-russian-ruble-idea-collapse-ruble-economy-sanctions-against-russia-economic-crisis-russia-due-war- Украина-кредит-freepik-150×100.jpg работаЧехия / мирбизнес, кризис в украине, россия, санкции, украина, сша«Радиоавтоматика» специализируется на поставках зарубежного оборудования для оборонной промышленности России. Кредит изображения: Freepik. ВАШИНГТОН, 20 мая (ЧТК) — Чешская компания Versvet попала в число объектов нового пакета антироссийских санкций США, поскольку помогла российской компании обойти торговую…Чешское информационное агентствоЧешский

агентство новостей[email protected]авторБрно ежедневно