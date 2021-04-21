Чешская полиция арестовала пятерых подозреваемых в связях с пророссийскими силами в Украине

ПРАГА (Рейтер) – Чешская полиция задержала пять человек по подозрению в преступлениях, связанных с терроризмом, которые боролись вместе с пророссийскими сепаратистскими силами на востоке Украины, сообщила в среду прокуратура.

Генеральная прокуратура в Праге сообщила, что пятерым задержанным еще не было предъявлено обвинение, но они были задержаны по подозрению в совершении террористических актов, финансировании терроризма и поддержке терроризма.

«Эти преступные действия связаны с участием чешских граждан в боевых действиях на востоке Украины на стороне так называемой (мятежной) Донецкой Народной Республики», – добавила она в заявлении.

Аресты произошли на фоне обострения напряженности между Прагой и Москвой после заявлений Чехии о том, что российская военная разведка стояла за взрывом в 2014 году склада оружия и боеприпасов, в результате которого погибли два человека.

В субботу центральноевропейская страна выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, назвав их офицерами разведки. Москва отрицала причастность кого-либо из ее агентов, назвала позицию Чехии провокацией и в отместку выслала 20 чешских дипломатов и других сотрудников.

Чешская полиция сообщила в Твиттере, что между двумя расследованиями нет никакой связи. Представитель полиции сообщил, что более подробная информация будет раскрыта позже в среду.

Чешское общественное радио со ссылкой на информацию расследования заявило, что аресты были направлены против военизированной группировки, и что один из ее членов воевал с повстанцами в Украине, а по возвращении собирал деньги для отправки другим.

Многие чехи в прошлом предстали перед судом из-за боев между поддерживаемыми Россией сепаратистскими повстанцами и украинской армией, которые, по словам киевского правительства, с 2014 года были убиты почти 14000 человек.

Чешско-российский спор по поводу взрывов на арсенале в 2014 году обострил напряженность между Россией и Западом из-за того, что союзники Украины назвали «провокационной» мобилизацией российских вооруженных сил на украинской границе и на Крымском полуострове, который Москва аннексировала у Киева. Семь лет назад.

История продолжается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулиба заявил во вторник, что Россия скоро разместит более 120 000 солдат на границе с Украиной, и призвал к новым экономическим санкциям Запада, чтобы удержать Москву от «дальнейшей эскалации».

Раскол между Прагой и Москвой является крупнейшим с момента окончания советского господства в Восточной Европе в 1989 году.

(Подготовлено Джейсоном Ховетом; редакция Марка Генриха)