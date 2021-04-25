Чешский лидер: Россия не обязательно стоит за взрывом боеприпасов в 2014 году

На фото посольство Чешской Республики в Москве, Россия, 18 апреля 2021 г. Reuters / Шамиль Зоматов

Президент Чехии Милош Земан заявил в воскресенье, что идея о том, что российские шпионы устроили взрыв на складе боеприпасов в 2014 году в центральноевропейской стране, является лишь одной из двух теорий, и нельзя исключать возможность того, что это был несчастный случай.

Заявление Земана было сделано чуть более чем через неделю после того, как правительство вызвало скандал с Москвой, заявив, что оно подозревает двух российских шпионов, обвиняемых в отравлении нервно-паралитического газа в Великобритании в 2018 году, за взрывом в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Читать далее

Москва отрицала свою роль в любом случае.

В своем первом публичном выступлении по этому поводу Земан сказал в заранее записанной речи, что существует две теории.

«Мы работаем с двумя теориями расследования – первая, первая, что произошел взрыв в результате неопытного обращения со взрывчатыми веществами, и вторая, что это была операция иностранной разведки», – сказал он в письме. Прима ТВ.

«Я очень серьезно отношусь к этим двум теориям и надеюсь, что они будут тщательно исследованы», – сказал он.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что есть обоснованные подозрения в причастности к взрывам российской военной разведки. Другой возможной версии событий правительство не озвучивало.

Земан, глава государства, назначающий премьер-министров, но не участвующий в повседневном управлении страной, часто придерживается пророссийских взглядов. Он выступал за покупку российской вакцины Sputnik V и пригласил российскую компанию «Росатом» принять участие в тендере на строительство атомной электростанции.

Земан сказал, что Росатом должен быть исключен из заявки, если будет установлено, что Россия была причастна к взрыву. Правительство уже заявило, что не будет включать компанию.

На прошлой неделе чешское правительство выслало 18 российских дипломатов и других сотрудников посольства, которых оно назвало шпионами, которых, по словам Земана, он поддерживает.

Он приказал еще 63 дипломатам и российским сотрудникам уехать до конца мая, чтобы вывести российское посольство в Праге на один уровень с его чешским коллегой в Москве.

Изгнания значительно сократились из-за того, что на протяжении десятилетий была крупнейшей зарубежной миссией в Праге, которая, по словам ЦРУ, была центром шпионской деятельности.

Москва ответила приказом 20 чешских дипломатов и сотрудников, а также потребовала, чтобы чехи отключили к маю примерно 90 российских вспомогательных сотрудников, работающих в чешском посольстве и комплексе, в котором размещается гостиница для чешских гостей, приезжающих в Москву.

Европейский Союз и НАТО выступили с заявлениями в поддержку этой центральноевропейской страны, а страны Балтии и Словакия изгнали российских дипломатов в знак солидарности.

Земан сказал, что нет никаких доказательств того, что двое шпионов проникли на объект Вербабет, комплекс складов в 330 километрах (205 милях) к востоку от Праги, но добавил, что они тоже не исключены, и подозрение в их причастности было опасным.

Павел Фишер, председатель комитета сената по иностранным делам, обороне и безопасности и член оппозиции, сказал, что он видел секретную информацию, которая была достаточно категоричной и что подозрения Земан наносили ущерб стране в глазах ее союзников. .

«Земан теперь открыто на стороне России и стал ее сторонником», – сказал Фишер в своем сообщении в Facebook.

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