Чикаго Блэкхокс не будет носить майки Pride, ссылаясь на российский закон | Новости Чикаго





По крайней мере, одна команда Национальной хоккейной лиги, в состав которой входит российский игрок, решила не надевать специальные разминочные майки на Pride Night из-за российского закона, расширяющего ограничения на деятельность, которая рассматривается как продвижение прав ЛГБТ.

«Чикаго Блэкхокс» не будут носить майки с тематикой Pride перед воскресной игрой Pride Night против Ванкувера, сообщил Associated Press человек, знакомый с этим вопросом, из-за опасений по поводу безопасности закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в декабре.

Решение было принято организацией НХЛ после обсуждений с представителями службы безопасности внутри и за пределами франшизы, по словам человека, знакомого с ситуацией, который говорил с Ассошиэйтед Пресс в среду на условиях анонимности из-за деликатности этого шага.

Это решение было принято в связи с тем, что после вторжения в Украину российские игроки проявляли осторожность, а некоторые осторожно высказывались против войны, даже если члены их семей все еще живут в России. В прошлом году звезда «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов столкнулся с многочисленными препятствиями при попытке вернуться в Соединенные Штаты, что вызвало опасения по поводу его безопасности.

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев — уроженец Москвы, и у других игроков есть родственники в России или другие связи с этой страной.

Раньше «Блэкхокс» носили майки Pride для разминки, а в некоторые другие вечера в этом сезоне носили специальные майки для разминки. По словам человека, который разговаривал с Ассошиэйтед Пресс, до принятия решения велись переговоры с игроками о футболках Pride.

«Флорида Пантерз», чьим звездным вратарем является российский вратарь Сергей Бобровский, в четверг вечером планировали надеть футболки перед домашней игрой против «Торонто».

Футболки — лишь одна из многих инициатив, которые Флорида создала на своем ежегодном мероприятии. Пантеры также продадут свои рубашки с аукциона, а затем сопоставят и пожертвуют все собранные деньги некоммерческим организациям, которые работают с ЛГБТ-сообществом.

«Как организация, мы решили, и это правильно, двигаться вперед, поддерживать и праздновать это», — сказал тренер «Пантерс» Пол Моррис. «Команды всей лиги и игроки всей лиги, у них есть право на свое мнение, у нас есть право на свое. Но я видел свитера. Они великолепно выглядят, и сегодня должен быть отличный вечер». ».

Ранее в этом сезоне вратарь «Сан-Хосе Шаркс» и «Филадельфия Флайерз» Джеймс Реймер Эван Проворов отказался участвовать в разминке в футболках Pride, но оба сослались на религиозные убеждения, а не на российские законы. Россияне Николай Книгов и Александр Барабанов в субботу были одеты в футболки с изображением акул.

«Нью-Йорк Рейнджерс» решили не носить майки Pride и не использовать Pride Stick в рамках своего январского вечера, несмотря на то, что об этом плане было объявлено заранее.

Хотя Чикаго в этом году останется без футболок Pride, команда запланировала множество мероприятий в связи с воскресной игрой. Перед игрой и во время перерыва будут играть ди-джеи из ЛГБТ-сообщества, запланировано выступление Чикагского хора геев. Есть также планы выделить ряд предприятий в этом районе, которые связаны с сообществом ЛГБТК.