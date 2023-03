«Чикаго Блэкхокс» отменили план носить футболки Pride для разминки, ссылаясь на российские законы: отчеты

По имеющимся данным, решение было принято из-за того, что у российских игроков есть связи и родственники в стране, которая расширила законы против ЛГБТК+.

Чейз Анелло Дин/NHLI через Гетти

Согласно сообщениям, игроки «Чикаго Блэкхокс» не будут носить свои полосатые майки на тему прайда в эти выходные, чтобы защитить российских игроков от анти-ЛГБТК + законов в их родной стране.

Согласно Агентство новостейРешение было принято после того, как команда поговорила с сотрудниками службы безопасности внутри и за пределами организации.

Президент России Владимир Путин Издание сообщило о недавно расширенных ограничениях на продвижение вопросов ЛГБТК+, а также о том, что в составе «Блэкхокс» есть российские игроки, команда не хочет ставить под угрозу свою безопасность в стране.

Люди обратились к команде за комментариями в четверг.

«Это досадная ситуация, но нам приходится с ней справляться», — сказал по поводу этого решения тренер «Чикаго» Люк Ричардсон.

«Я не думаю, что мы можем контролировать мировые проблемы, и это вырывает их из наших рук», — добавил он. «Мы просто принимаем решения, насколько это возможно, как организация и для всех».

нравиться спортсмен Он отмечает, что этот шаг противоречит тому, что Коннор Мерфи из «Блэкхокс» ранее сказал о команде после того, как другие клубы решили не носить майки Pride.

«Я не думаю, что у нас есть кто-то, кого я знаю, кто не поддержал бы это», — сказал Мерфи изданию. «Я думаю, было удивительно видеть, как этот материал появился в этом году. Мы занимались этим много лет, так что это не новая тема… Это немного разочаровывает». [to see around the league]. «

«Похоже, у нас было много других ночей, и никто не поднимал никаких вопросов», — сказал он. «Хоккей — это инклюзивность, развитие сообщества и игра. Я не понимаю, почему кому-то нужно чувствовать, что они не поддерживают определенную группу. Если речь идет об игре, объединении всех и о равенстве, все всегда должны поддерживать что.»

во время разговора с Чикаго Сан ТаймсМерфи сказал, что надеется, что это изменение не повлияет на празднование Прайда, запланированное на их игру в воскресенье.

«Я могу понять [why people are upset] «Когда вещи каким-то образом объявляются, а затем меняются, — сказал Мерфи, — но я надеюсь, что люди понимают, что мы все их поддерживаем».

Он продолжил: «Будь то кто-то из гей-сообщества или кто-то из любого другого сообщества… мы надеемся, что все чувствуют себя желанными гостями на наших аренах, наблюдая за нами и даже будучи частью игры и желая играть». «Это большое сообщение, которое, как мы надеемся, останется верным».

Решение Blackhawks было принято после того, как несколько команд отменили мероприятия Pride Night или отдельные игроки отказались от участия. В минувшие выходные голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Реймер отказался носить футболку команды, сославшись на свои религиозные убеждения.

Ранее в этом сезоне было Иван Проворов из Филадельфии Флайерз также отказался от участия.Он сказал, что это против его религии. «Нью-Йорк Рейнджерс» также отменили большинство своих запланированных мероприятий Pride Night, которые были запланированы на 27 января.

Читайте оригинал статьи на люди.