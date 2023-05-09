Чикаго выигрывает лотерею Коннора Бедара, зарабатывая первый выбор в лотерее драфта НХЛ.

«Чикаго» выиграл лотерею драфта НХЛ и право выбрать Коннора Бедарда с первым выбором, зафиксировав один из худших сезонов за последние десятилетия с игроком, который может изменить франшизу.

Это второй раз, когда Чикаго выигрывает в лотерею за последние два десятилетия, и предыдущая победа в 2007 году принесла им Патрика Кейна, который помог им выиграть три Кубка Стэнли в период с 2010 по 2015 год. Уход Кейна и давнего капитана Джонатана Тьюза стал новое лицо организации Original Six.

Заместитель комиссара Билл Дейли представил баннер с логотипом Чикаго в понедельник вечером, показывая, что у них был выбор № 1. У Чикаго был третий по величине шанс выиграть в лотерею — 11,5 процента, после Анахайма 25,5 процента и Колумбуса 13,5 процента.

Монреаль, у которого есть 8,5-процентные шансы получить лучший выбор на драфте, будет иметь самый высокий выбор среди всех канадских команд на драфте этого года, запланированном на 28-29 июня в Нэшвилле.

часы | Чикаго поднялся на две позиции, чтобы выиграть лотерею НХЛ:

Чикаго получает первый общий выбор в лотерее драфта НХЛ «Чикаго» получит первый общий выбор на драфте НХЛ-2023 после победы в драфтовой лотерее в понедельник вечером в Секокусе, штат Нью-Джерси.

«Ванкувер Кэнакс» (11-е место в общем зачете) и «Калгари Флэймз» (16-е место в общем зачете) обыграли канадские команды, которые выберут 16 лучших защитников Якоба Чичруна в крайнем сроке обмена НХЛ в марте.

Худший в лиге «Анахайм» во второй раз выиграл в лотерею и будет выбирать из трех талантливых форвардов: канадца Адама Фантелли, россиянина Матвея Мичкова и шведа Лео Карлссона. Колумбус настроен выбрать третье место.

Но Бедард был предполагаемым лучшим кандидатом на драфте 2023 года в течение нескольких лет, считался лучшим кандидатом, доступным со времен Конора Макдэвида восемь лет назад, и сделал лотерею почти такой же ожидаемой, как и розыгрыш Сидни Кросби в 2005 году.

Бедард, уроженец Северного Ванкувера, Британская Колумбия, лидировал среди всех новичков Канады, забив 72 гола и набрав 143 очка в прошлом сезоне, играя за Регину Пэтс из Западной хоккейной лиги. Ему не исполнялось 18 до июля.

В прошлом году Чикаго решил сделать шаг назад и погрузиться в затянувшуюся перестройку, а звездные нападающие Алекс ДеБринкат и Кирби Дэш, несмотря на то, что им обоим было меньше 25 лет. Стратегия сработала: «Чикаго» проиграл 56 из 82 игр, чтобы создать возможность для Бедара.

Порядок выбора:

1. Чикаго (11,5%)

2. Анахайм Дакс (18,5 процента)

3 — «Коламбус Блю Джекетс» (13,5 процента)

4. Сан-Хосе Шаркс (9,5 процента)

5- Монреаль Канадиенс (8,5%)

6, Аризона Койотс (7,5 процента)

7. Филадельфия Флайерз (6,5%)

8 — «Вашингтон Кэпиталз» (6,0 процента)

9 — Детройт Ред Уингз (5,0%)

10. Сент-Луис Блюз (3,5 процента)

11. Ванкувер Кэнакс (3,0 процента)

12. Arizona Coyotes* (от Ottawa Senators, 2,5 процента)

13. Баффало Сейбрз (2,0 процента)

14. Питтсбург Пингвинз (1,5 процента)

15 — «Нэшвилл Предаторз» (0,5 процента)

16. Калгари Флэймз (0,5 процента)

* — В рамках сделки от 21 марта 2023 года «Оттава» передала свой выбор в первом раунде драфта 2023 года Аризоне.