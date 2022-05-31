Чилич вытеснил Медведева, второго посева России, чтобы организовать встречу с Рублевым

ПАРИЖ (Рейтер) — Хорватский теннисист Марин Чилич в понедельник обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева со счетом 6:2, 6:3, 6:2 и вернулся в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. После перерыва в четыре года.

Чемпион US Open 2014, посеянный под 20-м номером, доминировал с самого начала и финишировал за один час 45 минут, чтобы в третий раз в своей карьере выйти в четвертьфинал на парижском грунте.

Медведев вступил в матч после победы в трех предыдущих встречах с 33-летним хорватом, но в своем первом матче на грунте на стадионе «Филипп Шатрие» забил неудачный гол.

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«Это был определенно отличный матч с первого до последнего очка», — сказал Чилич в интервью на корте.

«Я наслаждался атмосферой, наслаждался ночной сессией здесь и потрясающе играл в теннис, один из лучших матчей в моей карьере от начала до конца».

Доминирование хорватов было таким, что он никогда не сталкивался с брейк-пойнтом, а затем встретился с другим россиянином, занявшим седьмое место, Андреем Рублевым за место в полуфинале.

Чилич играл агрессивно, а Медведев прижимался к задней линии и при каждом удобном случае попадал в сетку, поскольку в холодных ночных условиях россиянину не удавалось найти какой-либо звенящий звук позади застигнутого врасплох.

Не сумев найти решение для победителей Чилича, Медведев продолжал качать головой, а также излил свое разочарование на судью на стуле из-за того, что, по его мнению, было слишком мало времени для отдыха во время замен.

Форма Медведева в тот вечер напоминала его четыре последовательных вылета в первом раунде на «Ролан Гаррос», прежде чем он вышел в четвертьфинал в прошлом году.

Чилич выиграл четыре гейма подряд со счетом 2:2 и провел первый сет за 31 минуту, а еще одного перерыва в шестом гейме ему хватило, чтобы взять второй сет.

Затем финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису Медведев, выигравший Открытый чемпионат США 2021 года, сделал длительный перерыв в туалете, но после возвращения на корт допустил двойную ошибку в своем первом очке.

Очередная двойная ошибка в том стартовом матче сломала Медведеву.

Проблемы 26-летнего игрока с двойными ошибками и невынужденными ошибками продолжились, когда Чилич снова сломал его и в третьем сете сделал рывок со счетом 4:0.

У Медведева не было пути назад, который ненадолго поднялся до первой ракетки мира в начале этого года и реализовал Чилича, заработав второе матч-пойнт, когда россиянин забил гол слева.

«Когда я играю в свой лучший теннис, все идет хорошо, от подачи, спины и движений. Последние 10–15 дней были для меня фантастическими — отличные тренировки, отличные матчи и очень стабильный теннис», — добавил Чилич.

«Против таких игроков, как Даниэль, вы должны быть в состоянии поддерживать этот высокий уровень на протяжении всей игры, и если вы дадите ему шанс, он вернется. Так что я был действительно сосредоточен на продолжении и, безусловно, очень доволен этим».

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(Отчетность Судипто Гангули) Редактирование Кена Ферриса

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