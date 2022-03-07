Чили исключает российские компании из крупнейшей авиационно-космической выставки в Латинской Америке — MercoPress

Чили исключает российские компании из крупнейшей авиационно-космической выставки в Латинской Америке

Понедельник, 7 марта 2022 г. — 09:29 UTC



Выставка, проходившая с 5 по 10 апреля, привлекает 400 компаний из более чем одной страны.

Министерство обороны Чили объявило об отзыве приглашения всех российских компаний, которые должны были принять участие в крупнейшей в Латинской Америке Международной авиационно-космической выставке 2022 года.

Из-за агрессии России против Украины, которую осудила Чили, Минобороны сообщило, что правительство Чили отозвало приглашение российских компаний к участию в Международная аэрокосмическая выставкаFIDAE, ссылается на официальное заявление.

Ожидается, что мероприятие, которое пройдет в Чили с 5 по 10 апреля, соберет более 400 компаний, связанных с космическими технологиями, а также коммерческой, гражданской и оборонной аэрокосмической промышленностью из более чем сорока стран.

Этой акцией Чили присоединяется ко многим другим странам, которые решили исключить Россию из своих национальных мероприятий в знак несогласия с военным наступлением президента Владимира Путина против Украины.