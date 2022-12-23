Чили намерена открыть посольство на оккупированных палестинских территориях | Новости Пенсильвании

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы дать палестинцам представительство и уважение в соответствии с международным правом.

Министерство иностранных дел Палестины приветствовало планы Чили открыть посольство на оккупированных территориях, что, по словам президента Чили Габриэля Борича, будет сигнализировать о его требовании «уважения к международному праву».

Министр иностранных дел Чили Антония Оригола подтвердила план в четверг, но сказала, что пока нет установленных сроков и что Чили продолжает признавать и Палестину, и Израиль в качестве законных государств.

Борик, левый политик и бывший студенческий активист, вступивший в должность в марте, объявил об этом решении в среду вечером во время частной церемонии в столице Чили Сантьяго, организованной большой палестинской общиной города.

«Я рискую [saying] Об этом, — сказал он на церемонии, — мы поднимем наше официальное представительство в Палестине от временного поверенного в делах. Теперь мы откроем посольство».

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что палестинское министерство иностранных дел и по делам экспатриантов «высоко оценило этот шаг». упомянул Четверг.

В министерстве заявили, что решение «подтверждает принципиальную позицию Чили и ее президента в поддержку международного права и права палестинского народа на создание своего независимого государства».

По оценкам, палестинская община в Чили насчитывает более 300 000 человек, многие из которых происходят из семей, чье происхождение восходит к району Вифлеема на Западном берегу, включая деревни Бейт-Джала и Бейт-Сахур.

В 1998 году Чили открыла представительство Палестинской автономии в городе Рамаллах на Западном берегу. А в 2011 году страна также признала Палестину государством и поддержала ее вступление в ЮНЕСКО.

Борик заявил в среду, что предлагаемое посольство на оккупированных палестинских территориях также направлено на то, чтобы дать палестинцам представление, которого они заслуживают. Точное местонахождение посольства он не уточнил.

После Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим, который Палестинская администрация хочет сделать столицей будущего палестинского государства.

Впоследствии израильское правительство в одностороннем порядке аннексировало Восточный Иерусалим, что до сих пор не признано международным сообществом.

На этом фоне спорным остается местонахождение посольств и других дипломатических постов.

В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп разозлил палестинцев, когда признал претензии Израиля на «неразделенный» Иерусалим, а год спустя перенес посольство США из Тель-Авива в священный город.

Трамп, убежденный сторонник Израиля, также закрыл консульство США в оккупированном Восточном Иерусалиме, которое в течение многих лет фактически служило посольством палестинцев.

Хотя преемник Трампа Джо Байден пообещал вновь открыть консульство, его администрация еще не сделала этого на фоне противодействия со стороны израильских официальных лиц. Байден также сохранил посольство США в Иерусалиме.

Представитель посольства Израиля в Чили сообщил информационному агентству Reuters, что оно не будет делать публичных заявлений относительно заявления чилийского правительства.