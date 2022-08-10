Чили стремится наказать виновных в провале возле медного рудника

«Мы будем действовать в отношении последствий и штрафов, а не только штрафа», — заявила в пресс-релизе министр горнодобывающей промышленности Марсела Эрнандо, добавив, что штрафы были незначительными, а приговор должен быть «образцовым» для горнодобывающих компаний.
Власти Чили не предоставили подробностей расследования причин провала.
Местные и иностранные СМИ показали различные аэрофотоснимки огромной воронки в поле недалеко от горнодобывающего предприятия Лундин, примерно в 665 километрах (413 миль) к северу от чилийской столицы. Первоначально кратер недалеко от города Тьерра-Амарилья имел ширину около 25 метров (82 фута), а на дне была видна вода.
Канадской компании принадлежит 80% собственности, а японские Sumitomo Metal Mining Co Ltd и Sumitomo Corp.
Министр добавил, что, хотя регулятор горнодобывающей отрасли страны провел проверку в этом районе в июле, он не смог обнаружить «чрезмерную эксплуатацию».
«Это также заставляет нас поверить в то, что мы должны изменить формулировку наших проверок», — сказала она.
В заявлении Лундина говорится, что сообщалось о чрезмерной эксплуатации, на которую указал министр.
«Мы хотим подчеркнуть, что на сегодняшний день эта гипотеза не была идентифицирована Сернагоменом как прямая причина бурения. Гидрогеологические и горные исследования дадут ответы, которые мы ищем сегодня», — сказал Лундин.
«Расследуются различные события, которые могли вызвать образование кратера, в том числе аномальные осадки, которые были зарегистрированы в июле, что имеет значение», — добавил Лундин.
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