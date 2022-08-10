Чили стремится наказать виновных в провале возле медного рудника

Загадочная воронка высотой 36,5 метра (120 футов), появившаяся в конце июля, вызвала мобилизацию местных властей и побудила регулирующий орган Sernagomen приостановить работу близлежащей шахты, принадлежащей компании. Канада Лундин в северной части Канделарии.

«Мы будем действовать в отношении последствий и штрафов, а не только штрафа», — заявила в пресс-релизе министр горнодобывающей промышленности Марсела Эрнандо, добавив, что штрафы были незначительными, а приговор должен быть «образцовым» для горнодобывающих компаний.

Власти Чили не предоставили подробностей расследования причин провала.

Местные и иностранные СМИ показали различные аэрофотоснимки огромной воронки в поле недалеко от горнодобывающего предприятия Лундин, примерно в 665 километрах (413 миль) к северу от чилийской столицы. Первоначально кратер недалеко от города Тьерра-Амарилья имел ширину около 25 метров (82 фута), а на дне была видна вода.