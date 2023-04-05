Чиновники говорят, что арест Бахмута в России требует «крайнего отчаяния»

Бахмут был разрушен до состояния «непригодного для жизни» (Associated Press).

Западные официальные лица заявили в среду, что заявления командующего особой армией Владимира Путина о том, что российские войска взяли под полный контроль раздираемый войной украинский город Бахмут, были «абсолютно отчаянными».

Евгений Пригожин, возглавляющий группу наемников Вагнера, ранее на этой неделе заявил в видеоролике, что с «юридической» точки зрения Бахмут был захвачен Россией.

Он также был сфотографирован с водружением российского флага в честь российского военного блогера. Владлен Татарский, погибший при взрыве В Петербурге в воскресенье.

Но западные официальные лица преуменьшают обвинения в том, что город, который в течение нескольких месяцев был эпицентром ожесточенных боев между российскими и украинскими войсками, теперь находится под контролем Москвы.

Они сказали, что иск г-на Пригожина был «довольно безрассудной тактикой». Они добавили, что это, скорее всего, было направлено против российской общественности, поскольку попытка Путина захватить город была затруднена жестким сопротивлением киевских сил.

Официальные лица отметили истощение обеих сторон в боях за Бахмут и подчеркнули уровень разрушений в городе после месяцев бомбардировок и боев.

«Не осталось ни города, ни города», — заявили чиновники. «Такого, как несколько лет назад, уже не будет. Бахмут полностью разрушен как город и ни по каким меркам не пригоден для жизни».

В видео, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале, Прихожин сказал, что поднимает российский флаг в честь военного блогера Татарского, который, как говорят, является близким помощником босса Вагнера.

Российские власти с тех пор Задержана Дарья Трепова26, в связи со взрывом в кафе, который якобы имеет связи с г-ном Пригожиным.

Правозащитные организации заявили, что г-жа Трепова и ее муж, возможно, в прошлом участвовали в антивоенных акциях протеста. Кремль заявил, что Национальный антитеррористический комитет России расследует его связи с Украиной и его связи с Алексеем Навальным, одним из самых ярых критиков президента Путина.

Были предположения, что смерть Татарского могла быть результатом вражды между военачальниками в Кремле и г-ном Пригожиным, которые, как сообщается, поссорились, когда военные действия России в Украине зашли в тупик.

Западные официальные лица заявили, что взрыв был «значительным», будь то антивоенные протесты или результат внутреннего спора.

«Это показывает, что внутри России есть разногласия», — добавили они.